Ve Türkiye'ye flaş uyarı! Orhan Şen: Kalp hastalarının rüzgara yakalandığını duyurdu, Türkiye’yi uyardı: Tek tek saydı

Türkiye'de geçtiğimiz günlerde etkisini gösteren sıcak havalar, yerini yeniden mevsim normallerine bıraktı.

Marmara bölgesindeki illerimizde kar yağışı yok ancak ciddi bir soğuk kendisini gösteriyor. Soğuk havalar da bazı riskleri beraberinde getiriyor. Meteoroloji uzmanı Orhan Şen ise sosyal medya hesabından Türkiye'nin genelindeki vatandaşlarımıza uyarıda bulunarak, "Önümüzdeki 1 hafta havalar soğuk devam edecek" dedi. Şen ayrıca vatandaşların yapmaması gereken bir hareket hakkında da bilgi verdi.

"EGZERSİZLERİ AÇIK HAVADA DEĞİL, KAPALI ALANDA YAPALIM"

Şen, "Soğuk havada, egzersiz için kapalı mekanlar tercih edilmeli, Soğuktan koruyan kıyafet giyinilmeli, vücut sıcaklığının önemli bir bölümü baş bölgesinden kaybedildiğinden mutlaka baş sıcak tutulmalı, donma ayakdan başlar.

KALP HASTALARI RÜZGARI ARKAYA ALARAK YÜRÜMELİ" ifadelerini kullandı.

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