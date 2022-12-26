Ve Teşkilat dizisinde iki başrol ayrılığı daha! Kadroda bir tek onlar kalmıştı...

TRT 1 ekranlarında izlenme rekorları kırmaya devam eden Teşkilat 59. Bölüm ardından iki önemli ayrılık yaşandı. İşte kadroya veda eden o isimler ve detaylar…

Her bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeye devam eden Teşkilat yeni bölüm uzun süre konuşulacak.

Yönetmenliğini Burak Arlıel ve Burak Müjdeci'nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın üstlendiği TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisindeki son detay biraz can sıkacak gibi duruyor.

Murat Yıldırım, Deniz Baysal Yurtcu, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Serdar Yeğin gibi usta oyuncuların başrol oynadığı Teşkilat dizisinde ortalık iyice karışmış durumda.

Genç oyuncu Yunus Emre Yıldırımer’in de yeni sezonda kadroya dahil olmasıyla birlikte heyecan iyice zirveye ulaşmış durumda.

Uzun süredir ayrılık iddialarının ortaya çıktığı Teşkilat dizisinde yeni gelişme moralleri iyice alt üst etmiş görünüyor.

Peki ama hangi önemli isimler Teşkilat dizisi oyuncu kadrosuna hangi önemli isimler veda etti?

Teşkilat dizisindeki son gelişmeleri ve ayrılıkları sizler için araştırdık! İşte herkesin merak ettiği o detaylar…

Bir süredir Teşkilat dizisinden ayrılığı gündemden düşmeyen usta oyuncu Atılay Uluışık yani Sermet karakteri kadroya veda etti.

Teşkilat Sermet karakteriyle 3 sezondur kadroda yer alan Atilay Uluışık’ın vedası hafızalardan silinmeyecek.

Rekortmen dizi Teşkilat’a veda eden bir diğer önemli isim ise Serdar Yeğin oldu.

Uzay karakteri ile Teşkilat dizisine damga vuran başarılı oyuncu Serdar Yeğin’in de önümüzdeki günlerde kadroya veda edeceği konuşulanlar arasında.

Yaşanan ayrılıkların ardından iki usta oyuncunun yerine Teşkilat dizisine başka isimlerin dahil olacağı konuşuluyor.

Kısacası önümüzdeki bölümlerde Teşkilat dizisinde sürpriz gelişmeler yaşanacak ve seyirci şaşkınlık yaşamaya devam edecek.



Sermet’in vurulması ekibi derinden etkiledi…

TRT 1’de yayınlanan, her hafta milyonları ekran başına kilitleyen ‘Teşkilat’, 25 Aralık Pazar akşamı elli dokuzuncu bölümüyle ekrana geldi.

Teşkilat’ın dün akşam yayınlanan elli dokuzuncu bölümünde neler oldu:

Ekibin başarılı operasyonu sonucunda terör kampının işlevsiz hale getirilmesi Hartley’in iyice gözünü karartmasına sebep oldu. Planı sekteye uğrayan Hartley karşı hamle yapmak için Francisle birlikte hemen harekete geçti.

Kamptan elde edilen verilerle ekip hemen işe koyuldu. Bu kampta eğitim almış bazı kişilerin kod adlarına ulaşıldı. Bu kişiler deşifre edilip nerede oldukları tespit edilirken Seyyar kod adlı teröristin İstanbul’da olduğu bilgisi edinildi.

Francis, Seyyar üzerinden yeni bir eylem hazırlığına girişirken ekip de adım adım operasyona başladı.

Zehra yaşananlardan dolayı hala kendisini suçlarken en büyük destekçisi Ömer oldu. Annesi Sacide’yle birlikte Zehra ve kızına evinin kapılarını açtı.

Hasan Atmaca içinse çember giderek daralmaya başladı. Ömer’in tepkisi Efkar’ın Hasan Atmaca konusunda yeni bir adım atmasına sebep oldu.

Francis, Seyyar’ın Teşkilat tarafından deşifre olduğunu öğrenince kendi elemanından kurtulmak isterken Sermet’in vurulmasına sebep oldu.

Ekip Sermet’in acısıyla derinden sarsılırken bir yandan da durdurulması gereken bir eylem vardı. Tesadüfen aynı yerde olan Celine, bir anda Ömer’in gerçek kimliğini öğrendi. Ancak çıkan çatışma sırasında Celine de vuruldu.

‘Teşkilat’ yeni bölümleriyle her Pazar TRT 1’de…

Teşkilat 59. Bölüm Görsel Linki:

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