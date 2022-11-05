Ve Sözcü eteğindeki taşları döktü: Ekrem ile problemimiz var

Bir süredir yaptığı haberlerde CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğraflarını kırparak kadraj dışına atan Sözcü, eteğindeki taşları sonunda döktü.

Sözcü Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Ekrem İmamoğlu ile yaklaşık iki aydır bir problemimiz var" itirafında bulundu.

Yılmaz, "Bize ne yaptığını kendisine sorun. Ne yaptığını duysanız gazeteciler olarak sizin de çok ağırınıza gider, bize hak verirsiniz" diye konuştu.

Yaşananları, kötü sonuçlara yol açabileceği için henüz kamuoyu ile paylaşmadıklarını söyleyen Yılmaz, "Gazetenin üzerinden, gerçek bir haberin üzerinden yapılan bir hareket söz konusu. Bir haberciden intikam almak için gazeteye yapılan bir hareket var. Çok yanlış şeyler" diye konuştu.

İmamoğlu’na ambargo uyguladıkları iddiasını ise kabul etmeyen Metin Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ekrem İmamoğlu’nu karşılıksız olarak en çok destekleyenlerden biri biziz. Bizim belediyeyle ne reklam işimiz, ne ihale işimiz olur. Biz haberciyiz. Özel olarak Ekrem İmamoğlu ile alakalı haber yapmıyoruz ama bir belediye açılışı olduğu zaman toplu halde veriyoruz. Geçen gün Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir açılışı vardı, Ekrem İmamoğlu’nun da bu açılışa katıldığını söyledik."