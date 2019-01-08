0553 313 94 23

Ve Serdar Aziz'den transfer açıklaması geldi: Yurt içi ve yurt dışında kulüpler ile transfer görüşmelerine...

Fatih Terim'in raporu doğrultusunda Galatasaray'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Serdar Aziz sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

08 Ocak 2019 Salı 03:14
Ve Serdar Aziz'den transfer açıklaması geldi: Yurt içi ve yurt dışında kulüpler ile transfer görüşmelerine...

Galatasaray'ın yollarını ayırma kararı aldığı Serdar Aziz, transfer konusunda resmi instagram hesabından bir açıklamalarda bulundu.

"Teklifleri değerlendiriyorum''

Sözleşmeli olduğum kulübümün yönetimi tarafından menajerim aracılığı ile tarafıma, “teknik ekibin talebi doğrultusunda ayrılmam isteği ile kulüp bulunması” yönündeki karar iletildi. Bu karar sonrası tatilimi yarıda keserek İstanbul'a geldim ve menajerim ile buluşarak Teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ile görüşme yapmak istediğimi, bu sürece kadar da transfer konusunda hiçbir çalışma ve görüşme yapılmamasını rica ettim. Bu düşüncemi ve ayrıntıları menajerim aracılığı ile kamuoyuna duyurdum. Reel olarak devam eden süreçte menajerimin yurt içi ve yurt dışında kulüpler ile transfer görüşmelerine başladığını ve gelen teklifleri değerlendirdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

'' Tüm görüşmeler menajerim tarafından kulübüme birebir şekilde iletilmektedir''

Tabii ki bu esnada kulübüm ile sözleşmemin devam etmesi sebebi ve bonservisli bir oyuncu statüsünde olmamdan dolayı yapılan tüm görüşmeler menajerim tarafından kulübüme birebir şekilde iletilmektedir. Bu yüzden transferim içeriğinde belirlenen bonservis bedeli ve görüşülen kulüpler ve olası gelişmeler hakkında açıklama yapacak tek yetkili adres GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'dür. Tüm bu süreç içerisinde sessiz kaldığım gibi sosyal medyada zaman zaman değişik algılar oluşturulmak ve şahsımı yıpratmak için gösterilen çabaları üzüntü ile takip etmekteyim. Devam eden sürecin sonuna kadar aynı sessizliğimi koruyacağımı tüm spor kamuoyu ile paylaşarak saygılarımı sunarım...

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 03:14
  1. İstanbul
  2. Serdar Aziz
  3. Galatasaray
  4. Transfer haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Galatasaray'dan Dieumerci Ndongala bombası!
    1. Galatasaray'dan Dieumerci Ndongala..
    2. İZBAN'daki grev kararı ertelendi
    3. Netanyahu'nun yayını kesildi
    4. Ve Serdar Aziz'den transfer açıklaması..
    5. Atama kararları Resmi Gazete'de
    6. Göztepe Başkanı Mehmet Sepil resmen..
    7. Kabore, Beşiktaş'a transfer olacak mı?..
    8. Galatasaray'a kötü haber! Alan..
    9. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    10. Fransa'da izinsiz gösteriler ve şiddet..
    11. Faturalar neden yüksek geliyor?..
    12. Bursa'da eğitime kar engeli
    13. YSK kararı Resmi Gazete'de
    14. Rekabet Kurumu, Google için harekete..
    15. Liverpool Federasyon Kupası'ndan elendi
    16. Sincar'da yönetimi ele geçirmeye..
    17. Kar fotoğrafı çekerken uçuruma..
    18. Çifte vatandaşlığa sahip 2 kişi..
    19. Konya'da eğitime kar engeli
    20. Maden Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
    Komünist Çin iyice azıttı! Şimdi de İslam'a el uzatmaya kalktılar
    Komünist Çin iyice azıttı! Şimdi de İslam'a el uzatmaya kalktılar
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu
    Çalışanlar dikkat! 6 bin 17 TL oldu

    Günün Karikatürü

    8 Ocak 2019
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    RTÜK o kelimeyi yasakladı!
    İştahınızı kesecek 5 muhteşem kış yiyeceği!
    İştahınızı kesecek 5 muhteşem kış yiyeceği!