Ve Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki dev maçın hakemi Cüneyt Çakır!
Real Madrid Bayern Münih arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği duyruldu29 Nisan 2018 Pazar 12:23
FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'a UEFA'dan yeni bir görev geldi.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabı, Çakır'ın Real Madrid ile Bayern Müniharasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yöneteceğini duyurdu.
Münih'te Real'in 2-1'lik galibiyetle büyük avantaj yakaladığı eşleşmenin rövanş karşılaşması, 1 Mayıs 2018 Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak.
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