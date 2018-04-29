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Ve Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki dev maçın hakemi Cüneyt Çakır!

Real Madrid Bayern Münih arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş karşılaşmasını Cüneyt Çakır'ın yöneteceği duyruldu

29 Nisan 2018 Pazar 12:23
Ve Şampiyonlar Ligi yarı finalindeki dev maçın hakemi Cüneyt Çakır!

FIFA kokartlı hakemimiz Cüneyt Çakır'a UEFA'dan yeni bir görev geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi Twitter hesabı, Çakır'ın Real Madrid ile Bayern Müniharasında oynanacak Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçını yöneteceğini duyurdu.

Münih'te Real'in 2-1'lik galibiyetle büyük avantaj yakaladığı eşleşmenin rövanş karşılaşması, 1 Mayıs 2018 Salı günü TSİ 21.45'te başlayacak.

Haber Tarihi: 29 Nisan 2018 Pazar 12:23
  1. Cüneyt Çakır
  2. Şampiyonlar Ligi
  3. Real Madrid
  4. Bayern Münih

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