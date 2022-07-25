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Gündem Ve pes etti! Buraya kadarmış! İmamoğlu adaylıktan çekildi
Gündem

Ve pes etti! Buraya kadarmış! İmamoğlu adaylıktan çekildi

2023 seçimleri için Kemal Kılıçdaroğlu ile adaylık yarışına giren Ekrem İmamoğlu, CHP lideri karşısında adaylıktan çekildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-25 15:52:00 -
Ve pes etti! Buraya kadarmış! İmamoğlu adaylıktan çekildi

2023 yılında gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı seçimleri için partiler sahaya indi.

Cumhur İttifakı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı tekrar açıklanırken, 6'lı masa etrafında toplanan Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor.

Adaylık için ise CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li büyükşehir belediye başkanları Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş ile mücadele ediyor.

Parti içinde 3 liderin adaylık çekişmesi rahatsızlık oluştururken özellikle Ekrem İmamoğlu'nun seçim gezileri, Kılıçdaroğlu kanadında bardağı taşıran son damla oldu.

Son olarak konuyla ilgili CHP kulislerinde konuşulanlar, bugün kamuoyunun gündemine oturdu.

"Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun adaylık görüşmesi"

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı İmamoğlu, adaylık krizi için İstanbul'da baş başa görüştü.

Görüşmeyi bugünkü köşesine taşıyan gazeteci İsmail Saymaz, İmamoğlu'nun adaylıktan çekildiğini belirterek şu ifadeleri kaleme aldı;

"Ben sizin yol arkadaşınızım"

'Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu, açılıştan sonra Harbiye’deki Hilton Otel’de iki saat baş başa görüştü. Birçok konu ele alındı. Tabii cumhurbaşkanlığı adaylığı da…

İmamoğlu, Kılıçdaroğlu’na şunları söyledi: 'Ben sizin en yakın yol arkadaşınızım. Yürüdüğünüz yolda size her türlü destek olmakta benim yanıma hiç kimse yaklaşamaz.'

"İmamoğlu adaylıktan çekildi"

'İmamoğlu’na yakın çevreler, İBB Başkanı’nın hem Muharrem İnce’nin olağanüstü kurultay imzası topladığı günlerde hem de Canan Kaftancıoğlu’nun ikinci kez aday olduğu İstanbul Kongresi’nde Kılıçdaroğlu’nun istediği yönde hareket ettiğini hatırlatıyor.

Bu görüşme, İmamoğlu’nun bir adım geri çekildiği ve Kılıçdaroğlu’nun adaylığına destek verdiği şeklinde yorumlanıyor."

 

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Yorumlar

İhlan

Pek fazla dillendirilmese de sayın İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı değil, CHP başkanlığına oynuyor!

Engin

Sapleri çekil dedi. Senden olmaz sen tam bize göre adamdın laf dinler iş yapmaz ülkeyi geri götürür vs. Sen beebat ettin kemal var oda bize göre o u deneyeceğiz
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