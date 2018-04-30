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Ve La Liga'da Barcelona şampiyon!

Barcelona İspanya La Liga'nın 35. haftasında Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo'ya konuk oldu. Barcelona sahadan 4-2 galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etti.

30 Nisan 2018 Pazartesi 00:10
Ve La Liga'da Barcelona şampiyon!

İspanya La Liga'nın 35. haftasında Barcelona, Riazor Stadyumu'nda Deportivo La Coruna'nın konuğu oldu.

Mücadeleye hızlı başlayan taraf Barcelona aldı. Henüz 7. dakikada Philippe Coutinho skoru 1-0'a getirdi. 38. dakikada dünyaca ünlü yıldız Messi bu kez shaneye çıktı ve skoru 2-0'a getirdi.

İlk yarı bu sonuçla bitecek diye düşünülürken 40. dakikada Lucas Perez'in golü skordu durumu 2-1 yaptı.

Devre arasına ev sahibi Deportivo bir ümitle gitti. Soyunma odasından daha iyi dönen taraf Clarence Seedorf'un öğrencileri oldu. Barcelona kalesinde baskı kuran ev sahibi ekipte 64'te milli futbolcumuz Emre Çolak, skoru 2-2'ye getirdi.

Bu gol aynı zamanda Deportivo'nun ligde kalması adına bir şans yaratırken Messi klasını bir kez daha ortaya koydu ve hem 82 hem de 85. dakikada sahneye çıkarak maçın sonucunu tayin etti. Arjantinli yıldız futbolcu hat-trick yaparak Barcelona'nın namağlup şampiyon olmasını sağladı.

Alınan bu sonuçla Katalan ekibi puanını 86'ya yükseltti ve şampiyonluğunu garantiledi. Deportivo ise 28 puanda kaldı ve ligden düştü.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 00:10
  1. Deportivo La Coruna
  2. Deportivo
  3. Barcelona
  4. La Liga
  5. Lionel Messi
  6. Emre Çolak
  7. Lucas Perez

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