Ve kripto parada beklenen an! Vitalik Buterin duyurdu: Ethereum Merge tamamlandı

Ethereum Merge geldi, Ethereum ağı, arızasız şekilde, kripto topluluğu tarafından beş yıldan uzun süredir beklenen iş kanıtından hisse kanıtına geçişini başarıyla gerçekleştirdi.

Gelişmeyi Ethereum kurucusu Vitalik Buterin resmi Twitter hesabından duyurdu. Ethereum'un çekirdek geliştiricileri, takip eden anlarda, yıllarca süren zorlu test ve hazırlığın doruk noktası olan gelişmeyi kutladı.

Proof of Stake, önceden var olan büyük miktarda ETH taahhüt eden bireyler ve kuruluşlar tarafından yeni ETH'nin üretildiği bir mekanizmadır. Geçişin daha hızlı, daha ölçeklenebilir ve yüzde 99'un üzerinde daha çevre dostu olması bekleniyor.

Bu süre zarfında, bir önlem olarak Binance , FTX , Coinbase ve Kraken gibi büyük kripto borsaları , ETH dahil olmak üzere Ethereum ile ilgili tokenlerin alım satımını geçici olarak durdurdu. Ethereum'dan etkilenen ticaretin kısa süre içinde bu platformlarda yeniden başlaması bekleniyor.

Ethereum ağı şu anda on milyarlarca dolar değerinde dijital varlık, uygulama ve merkezi olmayan finans (DeFi) sistemlerini destekliyor. İlk belirlemelerde bunların hiçbiri ağın hisse kanıtına geçişinden olumsuz etkilenmedi.

Birleşmenin tamamlanmasını takip eden anlarda ETH'nin fiyatı yüzde 0,4 düştü.

Ethereum yatırımcıları, Haziran ortasından bu yana kripto para biriminin yüzde 80 oranında artmasıyla, Bitcoin'den çok daha hızlı bir şekilde destek aldı. Ethereum 2.0 stabilize olduğunda, çalıştırmak daha hızlı ve daha ucuz olacak. Uzmanlar güncellemenin Ethereum ve blok zincirdeki diğer token’ları artıracağını söylüyor.