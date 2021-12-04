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Ekonomi Ve korkulan oldu! Dünya piyasalarını tedirgin eden olay
Ekonomi

Ve korkulan oldu! Dünya piyasalarını tedirgin eden olay

Ağır borç yükü altındaki Çinli dev emlak şirketi Evergrande, Hong Kong borsasına yaptığı başvuruda, yükümlülüğü yerine getirememesi durumunda bazı anlaşmalar kapsamındaki geri ödeme tarihlerinin ileri çekilebileceği konusunda açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-12-04 14:22:00 -
Ve korkulan oldu! Dünya piyasalarını tedirgin eden olay

Çinli gayrimenkul geliştirme şirketi Evergrande borçlarını ödeyemeyeceğini yerel hükümete bildirdi ve acil yardım istedi. Ağır borç yükü altındaki Çinli dev emlak şirketi Evergrande, Hong Kong borsasına yaptığı başvuruda, yükümlülüğü yerine getirememesi durumunda bazı anlaşmalar kapsamındaki geri ödeme tarihlerinin ileri çekilebileceği konusunda açıklama yaptı. Evergrande’nin talebi üzerine, Çin’in Guangdong eyaleti yetkilileri, risk yönetimini denetlemek, iç kontrolleri güçlendirmek ve normal operasyonları sürdürmek için şirkete bir çalışma grubu göndereceğini duyurdu. Reuters’ta yer alan habere göre, borçlarla başa çıkmak için plan hazırlayan ve alacaklılarla iletişim halinde olacağını açıklayan Evergrande 300 milyar dolardan fazla borcu olduğu için 6 Kasım’da vadesi gelen 82,5 milyon dolarlık kuponları da ödeyemedi.

Bütün dünyayı etkileyecek

Evergrande batarsa bu dünya tarihinin bugüne kadarki en büyük şirket iflası olacak. Bu kadar büyük bir şirketin iflası kaçınılmaz şekilde Çin ekonomisini etkileyecek. Çin’le de sınırlı kalmayacak, Çin dünya ekonomisinin motorlarından biri olduğu için başka ülkeler de kaçınılmaz şekilde etkilenecek. 

 

 

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