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Ve Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçiyor!

Parti içi muhalefetin güç kazanmasıyla kurultay kıskacında bunalan Kılıçdaroğlu, çareyi geçen yıl olduğu gibi provokatif eylemlerde buldu.

24 Temmuz 2018 Salı 08:00
Ve Kemal Kılıçdaroğlu harekete geçiyor!

CHP'de 24 Haziran seçimlerinde alınan başarısızlığın ardından parti içinde başlayan iç karışıklık başını Muharrem İnce ve ekibinin çektiği muhaliflerin imza toplamasıyla iyice kızıştı. Muhaliflerin kurultayın toplanması için yeterli imza eşiğine yaklaşmasıyla beraber köşeye sıkışan Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetim bu krizden çıkış yolları arıyor.

MUHALİFLERİN ÖNÜNÜ KESME ÇABASI

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun süren tutukluluğunu bahane ederek Kılıçdaroğlu geçen sene yaptığı ve 16 Nisan referandumu yenilgisine tepkili parti tabanında mağlubiyeti unutturup bir rüzgar estiren ‘Adalet Yürüyüşü’ benzeri yeni bir eylem planı hazırlığında. Muhalifler imza toplama sürecindeyken, provokatif eylemlerle muhalif kanadın imza toplama süreci gölgede bırakılarak parti tabanından da destek sağlanmış olacak.

‘NELER YAPACAĞIMIZI İZLEYECEĞİZ’

Dün yapılan MYK'da olası eylem planı masaya yatırıldı. MYK'nın ardından Parti Sözcüsü Bülent Tezcan toplantı hakkında değerlendirmelerde bulundu. Enis Berberoğlu'nun tutukluluğu yönünde atılacak adımların sorulması üzerine Tezcan, "Sorun sadece Berberoğlu'nun tahliye edilme sorunu değil. Sorunun çapı çok daha büyük. İstikrarlı ve sürekli demokrasi mücadelesinde atılması gereken bütün adımları kararlılıkla atacağız. Bu konuda adım adım neler yapacağımızı hep birlikte izleyeceğiz" dedi.

SON SÖZ KILIÇDAROĞLU'NDA

Kulislere de yansıyan söz konusu iddialar konusunda son sözü Kılıçdaroğlu söyleyecek. Kılıçdaroğlu'nun bugün yapacağı grup toplantısında bu kararı açıklayabileceği konuşuluyor.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 08:00
  1. İstanbul
  2. chp
  3. Kılıçdaroğlu
  4. SİYASET Haberleri

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