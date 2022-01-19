Ve karşınızda Akşener tiyatrosu! "Beslenemiyoruz" diyen kodaman!

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10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile ittifak yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyaseti bıraktı tiyatroya başladı.

"Beslenemiyoruz" diyen kodaman!

Akşener, bugün partisinin grup toplantısında kürsiye 'geçinemiyor' diyerek Deniz Barış Çatal isimli şahsı çıkardı.

Çatal, sözlerine "KYK yurtlarında yaşadığım sorunları anlatmak istiyorum" diye başladıktan sonra "Barınamıyoruz, beslenemiyoruz" yalanını ortaya attı.

Bununla da yetinmeyen Çatal, KYK yurdunda 'duşta uzun süre geçiremediğini' iddia etti.

İtalya gezisinden fotoğrafları ortaya çıktı

"Barınamıyoruz" diyen gencin, İtalya gezisinden ve TBMM'de CHP grup toplantılarının yapıldığı salondan CHP logosu önünde çekildiği fotoğrafları ortaya çıktı.

CHP'li fotoğrafını sildi

İYİ Parti grup toplantısı sonrası Akşener'in konuşturduğu Çatal, sosyal medya hesabından CHP'li fotoğrafını kaldırdı.

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Gençlik Kolları İl Yeni Seçmen Komisyonu Başkanı Zana Gümüş de kendisinden 2020 yılında yaptığı bir paylaşımda "yol arkadaşımız" diyerek bahsediyor.

Milyonluk AUDI ile geziyor, kürsüden edebiyat yaptırıyor

Alman otomotiv üreticisi AUDI'nin amiral gemisi olarak nitelendirilen piyasa değeri ise 3 milyonu bulan A8 Long modelini makam aracı olarak kullanan Meral Akşener'in kürsüden İtalya'da tatil yapan bir şahsa fakir edebiyatı yaptırması tepki çekti.

Vatandaşlar, "Milyonluk araçla hava atan Meral Akşener'e göre fakirdir" yorumunda bulundu.