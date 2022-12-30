Ve görüşme gerçekleşti! Deniz Baykal kendisini kasetle gönderen Kılıçdaroğlu'ndan görev istedi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ı evinde ziyaret etti. Gerçekleşen görüşmede, CHP Ankara Milletvekili Levent Gök, Baykal’ın eşi Olcay Baykal ve oğlu Aytaç Baykal da yer aldı.

Deniz Baykal'ın kendisine yönelik kaset kumpasından sonra koltuğuna oturan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan görev isteyerek, "Seçim kampanyasında ben de görev almak istiyorum." dediği belirtildi.

Görüşmede CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis ve siyasi yasak cezasından sonra yaşanan sürecin ve İBB'ye yönelik terör soruşturmasının konuşulduğu da aktarıldı.

Kaynak: ANKA