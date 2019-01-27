Ve görüntüler ortaya çıktı! Cumhuriyet tarihine geçen operasyon

Erzurum polisinin ele geçirdiği ve Cumhuriyet tarihinde en yüklü miktarda ele geçirilen 1 ton 535 kilogram uyuşturucu operasyonunun detayları ortaya çıktı. Uyuşturucu tacirlerinin sınırdan kolay geçirmek için eroini taş şekline getirdikleri belirlendi. Uyuşturucu operasyonunun görüntüleri basınla paylaşıldı.

Özel Harekat destekli operasyon

Erzurum'da tırda ele geçirilen operasyonun Özel Harekat polisleri ve "Çapkın" isimli narkotik dedektör köpeği desteğinde uyuşturucu tacirlerinin sıkı takip edilmesinin ardından yapıldığı belirtildi.

Başarılı operasyon ile Cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en büyük eroin miktarını yakalayan Erzurum polisine operasyonda destek olan golden cinsi "Çapkın"ın da bu operasyonla polis köpekleri arasında eroin yakalaması açısından rekor kırdığı öğrenildi.

Son operasyonda 1 ton 535 kilogram eroin yakalanmasına destek olan Çapkın, Erzincan'da geçen ay 1 ton 271 kilogram eroin yakalanmasına yardımcı olan "Odin" isimli narkotik dedektör köpeğinin rekorunu geliştirdiği kaydedildi.

Valilik, operasyona ilişkin drone ile yapılan çekimlerin de yer aldığı görüntüleri basın mensuplarına dağıttı.