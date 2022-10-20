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Dünya Ve gerilim zirve yaptı! Suudi Arabistan'dan ABD'ye "cihat" tehdidi!
Dünya

Ve gerilim zirve yaptı! Suudi Arabistan'dan ABD'ye "cihat" tehdidi!

Suudi Arabistan ve ABD arasındaki petrol gerilimi zirve yaptı. Suudi Prens Al Shaalan, "Batı'ya cevabım: Bu ülkenin ve krallığın varlığına meydan okuyan herkes, hepimiz cihadın ürünleriyiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-20 08:51:00 -
Ve gerilim zirve yaptı! Suudi Arabistan'dan ABD'ye "cihat" tehdidi!

OPEC+ grubunun enerji ve petrol bakanları, günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı aldı. Beyaz Saray'ın tepkisini çeken karar, kasım ayından itibaren uygulanacak. ABD Başkanı Joe Biden, petrol üretiminin azaltılmasının "sonuçları" olacağı konusunda uyardı.

Bunun üzerine Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın kuzeni olduğu belirtilen Prens Saud Al Shaalan, "Batı'ya cevabım: Bu ülkenin ve krallığın varlığına meydan okuyan herkes, hepimiz cihadın ürünleriyiz." dedi.

Washington'a sert mesajlar gönderen Al Shaalan, "Bu mesajım, bizi tehdit edebileceğini düşünen herkese." diye ekledi.

Biden'ın çıkışı

Biden, CNN'e verdiği demeçte Riyad'ı işaret ederek, "Rusya ile yaptıklarının bazı sonuçları olacak. Ne düşündüğüme girmeyeceğim ama sonuçları olacak." ifadelerini kullanmıştı.

İki ülke arasındaki gerilimin, ABD ve Suudi Arabistan arasındaki uzun süredir devam eden güvenlik ittifakının kırılmasına yol açabileceği belirtiliyor.

Bu arada Fox News'a konuşan Suudi bir kaynak, "Al Shaalan'ın söylemi, hükümetin görüşlerini yansıtmıyor. Videoyu yayınladığı için Prens'e karşı harekete geçme ihtimalleri yüksek." şeklinde konuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Farhan ise önceki gün Al Arabiya televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkesinin ABD ile stratejik ilişkilere sahip olduğunu söylemiş ve ham petrol üretiminde azaltmaya giden OPEC+ kararlarının ekonomik sebeplerle alındığını ifade etmişti.

AA'nın aktardığına göre, kararın siyasi olduğu ve Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Rusya'ya destek anlamına geldiğine ilişkin yorumlar yapılmış ve örgütün en büyük ortağı Suudi Arabistan eleştirilerden en büyük payı almıştı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Prens Halid bin Selman, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ukrayna-Rusya Savaşı'nda Suudi Arabistan'ın Moskova'nın yanında yer almakla suçlanmasına şaşırdık. Bu asılsız suçlamaların Ukrayna hükümetinden gelmediğini belirtmekte fayda var. OPEC+ grubunun kararı tamamen ekonomik gerekçelerle alınmış olsa da bazıları Suudi Arabistan'ı Rusya'nın yanında yer almakla suçladı." demişti.

 

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Yorumlar

Sos

Evet. Abd nin canı sıkılıyor galiba. Yine macera peşinde. Kendini müdafa edemicek bir ülkeye saldırma niyetinde gibi geliyor bana. Tabiki birde petrol kuyuları!

şükrü Onuk

bunun bir takım hesaplamalara ve ülkenin ekonomik darboğaza düşmesini engellemeye yönelik bir karar olduğu açık , yoksa abd nin gönlünü almak için ukrayna ya 400 milyonluk nakit yardımı yaparak abd nin gönlünü almaya çalışma ihtiyacı duymazlardı ,ama beceremezler suudiler abd ye rağmen hareket etme ve irade kullanma cesaretinde değiller , petrolün satışınıda enerji konsosiyomuna dahil ederek türkiye ye bırakmalarında her açıdan fayda var .
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