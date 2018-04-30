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Ve Galatasaray şampiyon gibi karşılandı!

Galatasaray kendi sahasında güçlü rakiplerinden Beşiktaş'ı 2-0'lık skorla yenerek liderliğini sürdürdü.

30 Nisan 2018 Pazartesi 00:47
Ve Galatasaray şampiyon gibi karşılandı!

Spor Toto Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray, sahasında ezeli rakibi Beşiktaş’ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından stattan ayrılıp tesislere giden sarı-kırmızılı kafileyi, büyük bir taraftarlar grubu karşıladı. Meşaleler yakıp, şampiyonluk şarkıları söyleyen Galatasaraylı taraftarlar, "İmparator Fatih Terim" sloganları eşliğinde Teknik Direktör Fatih Terim ve oyunculara büyük sevgi gösterisinde bulundu. Uzun süre tesislerden ayrılmayan taraftarlar derbi galibiyetinin sevincini doyasıya yaşadı.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 00:47
  1. Galatasaray
  2. Beşiktaş
  3. Galatasaray taraftarları

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