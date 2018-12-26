THY- Euroleague
0553 313 94 23

Ve Fenerbahçe'den Volkan Demirel kararı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli ekipte kadro dışı kalan 4 oyuncu ile kararını verdiği öğrenildi.

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:03
Ve Fenerbahçe'den Volkan Demirel kararı!

Teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında kadro dışındaki isimlerle ilgili af sinyali vermişti.

Kampta yer alacaklar

Alınan bilgilere göre Volkan Demirel, Aatif, Dirar ve Ozan Tufan'la ilgili 1 Ocak tarihinde af kararı çıkacak. Bu 4 oyuncu 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampında yer alacak.

(Takvim)

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:03
  1. Antalya
  2. Fenerbahçe
  3. Volkan Demirel
  4. Ersun Yanal
  5. Ozan Tufan
  6. Aatif Chahechouhe
  7. Nebil Dirar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Paletli ambulanslar acil hastalar için göreve hazır
    1. Paletli ambulanslar acil hastalar için..
    2. Kilis'te yoğun sis ulaşımı olumsuz..
    3. Darbe sanığı astsubaydan "sabaha kadar..
    4. TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyi..
    5. Süper Lig ekibinde ayrılık! Golcü..
    6. Ünlü teknik adam Erol Bulut umreye gitti
    7. Akar'dan CHP'li Özel hakkında suç..
    8. Polonya'da yangın: 6 ölü
    9. Deyrizor'daki DEAŞ ile YPG/PKK..
    10. Asgari ücret net ne kadar oldu?
    11. Türk Telekom açıkladı: Ücret alınmayacak
    12. Kayseri'de FETÖ sanıklarına hapis cezası
    13. Emekli maaşına ne kadar zam gelecek?
    14. Yeni yılda emekli ne kadar zam alacak?
    15. Susam 155 yıllık taş değirmende tahine..
    16. Ayakkabıdaki lekeler nasıl çıkar?
    17. KODAKAP ile kırsaldaki yapılaşma..
    18. İstanbul'da 'Genç Sada Kur’an-ı Kerimi..
    19. Türkiye'den Yemen'e insani yardım
    20. Dağcılara "çığ" uyarısı
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Rusya'dan ortalığı karıştıracak adım: Beni süreç dışına iterseniz...
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Skandal sözlerin altında ne yatıyor?
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Sudan'a Türkiye karşıtı rüşvet teklifi! 'İlişkileri kesin, parayı alın'
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu
    Ukrayna'da özgün saldırı ve elektronik harp helikopteri hizmete sunuldu

    Günün Karikatürü

    26 Aralık 2018
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Erdoğan açıklayacak! Binlerce kamu çalışanına müjde
    Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı
    Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar sarsıldı