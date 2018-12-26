Ve Fenerbahçe'den Volkan Demirel kararı!

Teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında kadro dışındaki isimlerle ilgili af sinyali vermişti.

Kampta yer alacaklar

Alınan bilgilere göre Volkan Demirel, Aatif, Dirar ve Ozan Tufan'la ilgili 1 Ocak tarihinde af kararı çıkacak. Bu 4 oyuncu 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampında yer alacak.

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