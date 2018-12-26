Ve Fenerbahçe'den Volkan Demirel kararı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, sarı lacivertli ekipte kadro dışı kalan 4 oyuncu ile kararını verdiği öğrenildi.26 Aralık 2018 Çarşamba 13:03
Teknik direktör Ersun Yanal, Antalyaspor maçı sonrasında yaptığı basın toplantısında kadro dışındaki isimlerle ilgili af sinyali vermişti.
Kampta yer alacaklar
Alınan bilgilere göre Volkan Demirel, Aatif, Dirar ve Ozan Tufan'la ilgili 1 Ocak tarihinde af kararı çıkacak. Bu 4 oyuncu 2 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası kampında yer alacak.
(Takvim)
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