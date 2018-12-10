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Ve Fenerbahçe taraftarlarından Samandıra'da protesto! 'İstifa...'

Fenerbahçe taraftarları Akhisarspor karşısında alınan yenilgi sonrası takımını Samandıra Tesisleri'nde protesto ile karşıladı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 03:41
Ve Fenerbahçe taraftarlarından Samandıra'da protesto! 'İstifa...'

Fenerbahçe,  Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Akhisarspor'a 3-0 mağlup olarak küme düşme hattına geriledi. Fenerbahçe taraftarları geç saatte Samandıra Tesisleri'ne takım otobüsünü protestolarla karşıladı.

Samandıra Can Bartu Spor Tesisleri'ne gelen kafile, bir grup taraftarca protesto edildi. Fenerbahçe takımının tesislere geniş güvenlik önlemlerinde girdiği görüldü. Öte yandan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un futbolcular ve teknik heyete, Manisa'dan İstanbul'a otobüsle döneceklerini bildirmesi üzerine Manisa'dan takım otobüsüyle yola çıkan Fenerbahçe kafilesi yoğun güvenlik önlemleri altında Bursa'dan geçti.

Fenerbahçe taraftarları uzun süre Damien Comolli'yi istifaya davet ederken, Ersun Yanal tezahüratlarıyla deneyimli teknik adamın göreve gelmesi konusunda çağrıda bulundu.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 03:41
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. Fenerbahçe
  5. Samandıra tesisleri
  6. Fenerbahçe taraftarları
  7. Damien Comolli
  8. Ersun Yanal

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