Ve casus papaz Brunson elini kolunu sallaya sallaya ABD'ye gitti!
3 yıl 1 ay 15 günlük komik bir hapis cezası alıp serbest kalan ABD'li casus papaz Brunson, ABD'ye gitmek üzere uçağa bindi.12 Ekim 2018 Cuma 22:07
ABD'li rahip Andrew Brunson'un yargılandığı davanın dördüncü duruşması İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görüldü.
Duruşmada Andrew Brunson 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Brunson hakkındaki ev hapsi kaldırıldı ve ABD'li rahip serbest bırakıldı. Brunson için yurtdışına çıkış yasağı da getirilmedi.
Brunson'a verilen 3 yıl 1 ay 15 günlük süre, Brunson'ın cezaevinde kaldığı süreye sayılarak ABD'li casus tahliye edildi.
Elini kolunu sallaya sallaya gidiyor
ABD'li casus Brunson 3,5 saat kaldığı evinden ABD'ye gitmek üzere ayrıldı. Adnan Menderes Havalimanı'na gelen ABD'li ajan uçağına bindi.
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