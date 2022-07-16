Ve büyük müjde geldi! Erdoğan, kabine toplantısı sonrası açıklayacak

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, KYK kredisi ile ilgili yapılacak düzenlemeyi katıldığı canlı yayında değerlendirdi. Bakan Kasapoğlu, yüz binlerce kişinin yanıt aradığı "KYK kredisi faizleri silinecek mi?" sorusuna da cevap verdi. İşte Bakan Kasapoğlu'nun o açıklamaları:

"Sayın Cumhurbaşkanımız dün bununla ilgili bir açıklama yaptılar. Bizim genç, sporcu odaklı siyasetimizi burada konuşuyoruz. Biz fırsat eşitliği kapsamında hareket ediyoruz.

Her ilde bir veya birden fazla üniversite var. Harçları kaldırdık. Genç odaklı siyasetin gereği neyse bugüne kadar gerçekleştirdik. Türkiye kurumsal olarak bursları gündeme getiren İBB Başkanı'yken Türkiye'nin gündemine getiren Sayın Cumhurbaşkanımızdı.

Öğrencilerimizin beklentisi neyse hep çıtayı daha yukarısına koyduk. Kılıçdaroğlu faiz diyor. Faiz ise faize en karşı biziz. Bu bir faiz uygulaması değildir. 351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu'ndaki fiyat endeksli gelişen bir uygulamadır.

Hiçbir konjonktüre öğrencilerimizi kurban etmeyiz. Öğrencilerimiz ve ailelerinin ferahı için gerekeni yapacağız. Her şey hazır, Cumhurbaşkanımız Kabine sonrası açıklayacak."