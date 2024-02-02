Ve bomba patladı! İşte Enes Ünal'ın yeni takımı...

İspanya La Liga'da Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal için flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor...

Avrupa'da transferde son gün heyecanı yaşanırken, Enes Ünal ile ilgili bomba bir haber geldi.

Yıldız oyuncunun İngiltere Premier Lig ekibiyle anlaşmaya vardığı ve açıklamanın yapılacağı iddia edildi. İşte o takım ve tüm detaylar...

Kariyerini bir süredir İspanya'da devam eden Enes Ünal yeni bir maceraya yelken açabilir. Avrupa'da transferin son gününde Enes Ünal için transfer iddiası ortaya atıldı.



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2020-21 sezonu başında 9 milyon euro karşılığında Getafe'ye imza atan Enes Ünal, burada sergilediği performansla dikkat çekiyor.

Çapraz bağ sakatlığı sebebiyle uzun süre formasından ayrı kalan Enes Ünal, son haftalarda görev almaya başladı.

Özellikle geçtiğimiz sezonki formuyla manşetleri süsleyen ve 2022-23'ü 15 gol, 5 asistle tamamlayan Enes Ünal için sürpriz bir transfer ihtimali doğdu.

BOURNEMOUTH KULÜBÜNE TRANSFER OLDU

İspanya'nın Getafe takımında forma giyen ve yaklaşık 7 aylık sakatlıktan kısa bir süre önce dönen milli futbolcu Enes Ünal, İngiltere'nin Bournemouth Kulübüne transfer oldu.

Getafe Kulüp Başkanı Angel Torres, bu akşam oynanan Real Madrid maçı öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Enes'in satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar Bournemouth'a kiralık olarak gittiğini duyurdu.

İspanyol basını Bournemouth'un satın alma opsiyonunun zorunlu olduğunu ve transfer bedelinin 16,5 milyon avro olarak belirlendiğini iddia etti.

Enes, Bournemouth'a transferinden dolayı Getafe'nın bu akşam oynadığı Real Madrid maçının kadrosunda yer almadı.

İngiltere Premier Lig'de mücadele eden Bournemouth'un teknik direktörlüğünü İspanyol Andoni Iraola yapıyor.