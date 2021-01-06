  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Ve bomba patladı! Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı
Spor

Ve bomba patladı! Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı

Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli oyuncu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-06 12:22:00 -
Ve bomba patladı! Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı

Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, uzun süredir taraftarının hayallerini süsleyen Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı.

Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, İngiliz ekibi Arsenal'de kadro dışı kalan Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türk ordusundan dengeleri değiştiren hamle! 4 binden fazla asker...
Gündem

Türk ordusundan dengeleri değiştiren hamle! 4 binden fazla asker...

Libya’ya ayak bastığı andan itibaren dengeleri değiştiren Mehmetçik, geçen bir yıl içinde güvenliğin sigortası oldu. TSK, 3 bini ülkelerinde..
Gündem

"Bu nasıl ikiyüzlülüktür" deyip tepki gösterdi! "CHP destek veriyor, CHP'li vekil beni şikayet ediyor"

CHP'li vekilin iftira davası açtığı Sıddık Gültekin, "Niçin Süleyman Girgin'e iftira atayım? Söylediklerimin tamamı doğrudur. Ben de Süleyma..
İşte Türkiye siyasetindeki mason isimler!

İşte Türkiye siyasetindeki mason isimler!

Satılık 2018 model Audi B8
Satılık 2018 model Audi B8

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay