Ve bomba patladı! Fenerbahçe, Mesut Özil ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı
Fenerbahçe, uzun süredir peşinden koştuğu Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertli kulüp, tecrübeli oyuncu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.
Süper Lig'in şampiyonluk adaylarından Fenerbahçe, uzun süredir taraftarının hayallerini süsleyen Mesut Özil transferinde mutlu sona ulaştı.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre sarı-lacivertli kulüp, İngiliz ekibi Arsenal'de kadro dışı kalan Türk asıllı Alman futbolcu ile 3.5 yıllık anlaşma sağladı.