Ve bitti bu iş! Altay Bayındır transferi hayırlı olsun

Fenerbahçe'de Altay Bayındır düğümü çözüldü. Uzun süredir başarılı kaleci ile yeni sözleşme görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler mutlu sona ulaştı. Altay Bayındır ile maaş konusunda el sıkışan Fenerbahçe, mart ayı içinde milli file bekçisiyle yeni kontratı imzalayacak. İşte detaylar…

Fenerbahçe'de Altay Bayındır'ın takımda kalıp kalmayacağı merak konusuydu. Milli kaleciyle bir süredir görüşmelerini sürdüren Sarı-Lacivertliler sonunda işi bitirdi. Altay Bayındır ile yıllık ücrette anlaşan Fenerbahçe'de artık imzalar bekleniyor.

Akşam'a göre; Fenerbahçe'nin bu sezonki tartışılan isimlerinden Altay Bayındır'ın akıbeti nihayet belli oldu. Taraflar yeni sözleşme konusunda uzun süre anlaşamayınca milli kalecinin takımdan ayrılacağı iddia edilmişti. Ancak iddialar asılsız çıktı.

Yaşanan deprem felaketi sonrası yapılan son görüşmede Fenerbahçe ile Altay Bayındır yeni kontrat konusunda el sıkıştı. Milli file bekçisi ile mart ayı içinde resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Kulübe yakın kaynaklar da Altay Bayındır ile söz kesildiğini doğruladı.

Sezona son derece kötü başlayan Altay Bayındır, birçok maçta Fenerbahçeli taraftarlarca protesto edilmişti. Hatta teknik direktör Jorge Jesus da öğrencisinin arkasında durmuş ve taraftarları bu konuda uyarmıştı.

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Altay Bayındır 2019-20 sezonunda dönemin teknik direktörü Ersun Yanal'ın ısrarıyla Ankaragücü'nden 1,5 milyon euroya transfer edilmişti. 24 yaşındaki kaleci bu sezon ligde çıktığı 23 maçta 25 gol yedi. Altay Bayındır 9 maçta da kalesini gole kapattı.