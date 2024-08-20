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Ekonomi Ve bir bir tekstil inşaat, akaryakıt firmaları konkordato ilan etti! Konkordato'dan en çok hangi sektör etkilendi?
Ekonomi

Ve bir bir tekstil inşaat, akaryakıt firmaları konkordato ilan etti! Konkordato'dan en çok hangi sektör etkilendi?

Yeniakit Publisher
2024-08-20 22:37:00 - 2024-08-20 22:38:40
Ve bir bir tekstil inşaat, akaryakıt firmaları konkordato ilan etti! Konkordato'dan en çok hangi sektör etkilendi?

Son zamanlarda gündemde olan konkordato talepleri borsada da etkisini gösterdi. Küresel ekonomik kriz dünyada etkisini artırırken, Türkiye'de bu yılın ilk 7 ayında bin 554 firmadan konkordato talebi alındı. 1. İstanbul 2. Ankara izlerken 3. sırada ise Bursa yer aldı.

Türkiye’de ekonomik kriz sebebiyle mali sıkıntı yaşayan yüzlerce şirket konkordato ilan ettiğini duyurdu. Peki, konkordatoya en çok hangi sektör başvuruyor?

Son zamanlarda gündemde olan konkordato talepleri borsada da etkisini gösterdi. Borsada işlem gören Mega Polietilen üç ay süre ile konkordato ilan etti, işleme kapatıldı.

Konkordato Takip sitesinin verilerine göre, geçen yıl toplam bin 516 konkordato talebi olurken 2024'ün ilk 7 ayında bu rakam bin 554 oldu. Mahkemelerin yılın ilk yarısında iflas kararı verdiği dosya sayısı ise 55 oldu.

En çok konkordato alan illerin başında İstanbul geliyor. İstanbul'u, Ankara izlerken üçüncü sırada ise Bursa yer aldı.

En riskli sektörler listesinde ise ilk sırayı 398 firma ile inşaat sektörü aldı. İkinci sırada tekstil yer alırken, üçüncü sırada ise akaryakıt istasyonları görüldü.
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