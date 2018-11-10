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Ve belli oldu! Dünya şokta, cesedini asitte eritip...

Kaşıkçı cinayetine ilişkin yeni detaylar gün yüzüne çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturmasına göre cesedi asitte eritip kanalizasyona döktüler.

10 Kasım 2018 Cumartesi 07:10
Ve belli oldu! Dünya şokta, cesedini asitte eritip...

Sabah'ta Fatih Ulaş'ın haberine göre, Suudi gazeteciCemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülmesine ilişkin soruşturmada, cesedin nasıl yok edildiği netleşmeye başladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Suudi makamlarının izin vermesinden sonra 15 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda, 18 Ekim'de de başkonsolosluk konutunda arama yapılmıştı. Bu aramalardan önce İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) nezaretinde kriminal polis ekibi, başkonsolosluk ve konutun kanalizasyon hattından numune aldı.

Tamamen planlı

Konutun kanalizasyonundan alınan numuneler üzerinde yapılan adli tıp incelemesinde, kan bulgusu elde edilemezken, ev kimyasalı olmayan, hidroflorik asit kalıntısına rastlandığı belirtildi. Soruşturma makamları, eldeki bulgulara göre, Kaşıkçı'nın cesedinin özel kimyasallarla sıvıya yakın pelte haline getirilip, kanalizasyona döküldüğü ve tamamen yok edildiği üzerinde duruyor. Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de konsoloslukta öldürülmesine ilişkin soruşturmada, siyah camlı Mercedes Vito marka bir minibüsün Başkonsolosluk binasından çıkıp, yakınındaki Başkonsolosluk konutuna girdiği tespit edilmiş, Kaşıkçı'nın cesedinin minibüsle konsolosluktan konuta taşındığı şüphesiyle konutta arama yapılmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 31 Ekim'de yapılan yazılı açıklamada ise "Cemal Kaşıkçı'nın cesedi, boğularak öldürülmesini müteakip yine önceden yapılan planlama doğrultusunda parçalanarak yok edilmiştir" denilmişti.

 

Hatice Cengiz: Derin bir keder içindeyim

Gazeteci Kaşıkçı'nın cesedine yapılanlar dünya basınında da geniş yer buldu. Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz'in ortaya çıkan detaylarla ilgili olarak attığı "Şok ve derin bir keder içindeyim" tweet'ini sayfalarına taşıyan dünya basını detayları okuyucularına aktardı.

Haber Tarihi: 10 Kasım 2018 Cumartesi 07:10
  1. İstanbul
  2. cemal kaşıkçı

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