Ve beklenen uçak indi... Dünyaya ilan etti! Transferi hayırlı uğurlu olsun...

Adama Traore'nin İngiltere'den sonraki durağı belli oldu. Wolverhampton ile olan sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan yıldız oyuncu Adama Traore'nin yeni adresini duyurdular. Akşam'a göre;

Wolverhampton'dan ayrılan Adama Traore'nin yeni adresi belli oldu. İngiltere defterini kapatan yıldız oyuncu Adama Traore, Suudi Arabistan ekiplerinden Al Hilal ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

2018'den bu yana Wolverhampton forması giyen Adama Traore, geçtiğimiz sezon yarım sezonluk Barcelona hikayesi sonrası Ada ekibine geri dönmüştü. İngiliz ekibiyle olan sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki yıldız oyuncu, takımdan ayrıldı.

Suudi Arabistan basınında yer alan habere göre; Adama Traore, Riyad kentine Al Hilal ile görüşmeye gitti. Arap ekibiyle büyük ölçüde anlaşmaya varan 27 yaşındaki İspanyol yıldızın transferinin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

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Adama Traore, geçtiğimiz sezon Wolverhampton formasıyla 40 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmaların 16'sında ilk 11'de yer aldı. Toplam 1852 dakika süre alan 27 yaşındaki yıldız, 3 gol ve 2 asistle skora etki edebildi.

Futbol kariyerine Barcelona altyapısında başlayan Adama Traore, Aston Villa, Middlesbrough, Wolverhampton ve Barcelona formaları giydi.