Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu Saadet Partisi’ne...

AK Parti MYK’da oy birliğiyle alınan karar sonucunda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, eski Genel Başkan Yardımcısı Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ile eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, ihraç talebiyle disipline sevk edilen siyasetçilerden Selçuk Özdağ, bundan sonra izleyecekleri yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdağ, ihraç kararı çıkması durumunda Saadet Partisi’ne katılabilecekleri iddiasıyla ilgili, “Böyle bir şey söz konusu değil. Saadet Partisi’nin misyonuna, çizgisine, mücadelesine saygı duyuyoruz ama bu hiç konuşulmadı, gündeme gelmedi, gönlümüzden de geçmedi.” diye konuştu.