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Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu Saadet Partisi’ne...

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından Saadet Partisi’ne geçeceği iddia edilmişti. Davutoğlu ile birlikte hareket eden ve ihracı istenen isimlerden biri olan Selçuk Özdağ, söz konusu iddiayı yalanladı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 09:58
Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu Saadet Partisi’ne...

AK Parti MYK’da oy birliğiyle alınan karar sonucunda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, eski Genel Başkan Yardımcısı Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ile eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Gazete Duvar'ın haberine göre, ihraç talebiyle disipline sevk edilen siyasetçilerden Selçuk Özdağ, bundan sonra izleyecekleri yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Özdağ, ihraç kararı çıkması durumunda Saadet Partisi’ne katılabilecekleri iddiasıyla ilgili, “Böyle bir şey söz konusu değil. Saadet Partisi’nin misyonuna, çizgisine, mücadelesine saygı duyuyoruz ama bu hiç konuşulmadı, gündeme gelmedi, gönlümüzden de geçmedi.” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 09:58
  1. Sakarya
  2. Manisa
  3. İstanbul
  4. MYK
  5. AK Parti
  6. Ahmet Davutoğlu
  7. Sefer Üstün
  8. Selçuk Özdağ
  9. Abdullah Başcı
  10. Saadet Partisi

YORUM YAZ

  • ihsanihsan7 dk önce
    CEHENNEMİ,N DİBİNE GİTSİN FETÖ SİYASİ AYAĞI DAVUT
  • KocasolakKocasolak8 dk önce
    Hocam sen o son tehdidinle bir çuval inciri berbat ettin. Kimse dışarı çıkamaz dediğin andan itibaren, milletin gözünde ÇIKARI İÇİN susmuş, şimdi de çıkarı için konuşacak mış. Anladığımız bu, YANLIŞ MI?
  • MertMert11 dk önce
    Her politikaya giren kendini bulunmaz Hint kumaşı sanıyor.Yahu bir seferde artık siyaset yapmayacağım,kendi mesleğime döneceğim ya da emekli olacağım deyin yeter.Gerçi her yıl onlarca şarkı yarışması yapılır binlerce aday katılır,şef aşçı yarışması yapılır yine yüzlerce insan katılır,beceri,bilgi yarışmasına keza yine öyle.Bu kadar her şeyden anlayan yetenekli insanların olduğu bir ülkede siyasetçiler mi bir köşeye çekilecek?Benimkisi de boş beklenti

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