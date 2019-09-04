Ve beklenen açıklama geldi! Davutoğlu Saadet Partisi’ne...
Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmesinin ardından Saadet Partisi’ne geçeceği iddia edilmişti. Davutoğlu ile birlikte hareket eden ve ihracı istenen isimlerden biri olan Selçuk Özdağ, söz konusu iddiayı yalanladı.04 Eylül 2019 Çarşamba 09:58
AK Parti MYK’da oy birliğiyle alınan karar sonucunda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, eski Genel Başkan Yardımcısı Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, eski Genel Başkan Yardımcısı Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ ile eski İstanbul Milletvekili Abdullah Başcı kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edildi.
Gazete Duvar'ın haberine göre, ihraç talebiyle disipline sevk edilen siyasetçilerden Selçuk Özdağ, bundan sonra izleyecekleri yol haritasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Özdağ, ihraç kararı çıkması durumunda Saadet Partisi’ne katılabilecekleri iddiasıyla ilgili, “Böyle bir şey söz konusu değil. Saadet Partisi’nin misyonuna, çizgisine, mücadelesine saygı duyuyoruz ama bu hiç konuşulmadı, gündeme gelmedi, gönlümüzden de geçmedi.” diye konuştu.
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