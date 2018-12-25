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Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara'da kar yağışının etkisini artırmasıyla tatil beklentisi içerisine giren öğrenciler, Vali Vasip Şahin'in Twitter hesabını yakın markaja aldı. Kar yağışının şiddetinin gittikçe artmasıyla sosyal medyadan bir paylaşımda bulunan Vali Şahin, okulların tatil edildiğini duyurdu.

25 Aralık 2018 Salı 20:25
Ve beklenen açıklama geldi... Ankara'da okullar tatil edildi

Ankara da kar yağışı yoğunluğunu artırırken öğrenciler yarın kar tatili ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyordu.

Ankara'nın birçok bölgesinde karla mücadele eden ekipler şehri ulaşıma açık tutmaya çalışırken, veliler ve öğrenciler ise yarın Ankara'da okulların tatili olup olmadığını öğrenmek için Ankara Valisi Vasip Şahin'inTwitter adresini yakın markaja almıştı.

Beklenen açıklama geldi

Ankara Valisi Vasip Şahin, Twitter hesabından beklenen açıklamayı yaparak okulların tatil edildiğini duyurdu.

Öğrencilerin tatil sevinci, Vali Şahin'in İstanbul'daki görev günlerini aratmadı. Vali Şahin, İstanbul Valiliği yaptığı dönemde de İstanbullu öğrencilerin esprili paylaşımlarına konu olmuş, öğrencilerin sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarda kullandıkları, 'Vali amca tatil isteriz', 'Seni seviyoruz Vasip amca', 'Vasip Vali sen çok yaşa' ifadeleri, okuyanları gülümsetmişti.

Ankaralı öğrenciler de Vali Şahin'in tweeti altına güldüren yorumlarda bulundu. 

Valilikten de açıklama yapıldı

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 25.12.2018 Salı günü ilimizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir.

Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dâhil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

Bu çerçevede kuvvetli kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir.

Belediyelerden alınan son bilgilere göre de yolların temizleme çalışmalarının yetişemeyebileceği göz önüne alınarak herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmî ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür.

Kamuda görevli hamile çalışanlar ile engelli çalışanlar da bu tarihte idari izinli sayılacaktır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 20:25
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. kar tatili

YORUM YAZ

  • Fikret can bölükbaşıFikret can bölükbaşı36 dk önce
    Valimiz yarın okulları tatil edin Allah sevdinize kavuştursun
  • AydınAydın47 dk önce
    Neyi bekliyoruz aceba? Açıklayın da insanlar ona göre hazırlık yapsın!
  • FatihFatih1 sa önce
    Vali amca sinavim var hemde matematik yarın okullar tatil edilsin lütfen büyüksün vasip amca
  • KarTatiliniBekleyenGençlikKarTatiliniBekleyenGençlik1 sa önce
    Zaten hastayız bide tatil vermeyin 1 hafta okula gelemeyelim #VasipBabaDuySesimizi
  • ÖmerÖmer1 sa önce
    Kayak yapmak eğlenceli ama kırık kol değil tatil olmazsa soğuktan buzdan sağlığımız mat olacak. Valimiz bize acısın
  • ❤️RTE❤️❤️RTE❤️1 sa önce
    Vasip reis bizi tatile götür, vasip reis bizi tatile götür
  • merhabamerhaba1 sa önce
    boş bi haber

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