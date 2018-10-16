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Ve açıkladılar! 'Faizler değişmeyecek...'

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Guindos, ECB'nin faiz oranlarını gelecek yaza kadar değiştirmeyeceğini söyledi.

16 Ekim 2018 Salı 09:09
Ve açıkladılar! 'Faizler değişmeyecek...'

Madrid'de düzenlenen bir etkinlikte konuşan Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Guindos, "Varlık alımlarının Aralık ayında sona ermesi ve faizlerin en azından gelecek yaza kadar değişmeden kalmaları bekleniyor" dedi.

Yönetim Konseyi üyesi Vitas Vasiliauskas da yaptığı açıklamada faizler konusunda tartışmanın 2019 yılı ortasında başlayacağını, bir faiz değişikliği ihtiyacı görülmesi halinde bu konuda kararın 2019 sonbaharında verilmesini beklediğini söyledi.

Haber Tarihi: 16 Ekim 2018 Salı 09:09
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