Ve 4 yıl aranın ardından Real Madrid'e geri döndü!

FIFA Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajla futbol gündemine bomba gibi düşen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı ihanetle suçlamıştı. Tüm dünyayı sarsan açıklamalar sonrasında Kırmızı Şeytanlar, Portekizli yıldızın sözleşmesini feshetmişti. Bu gelişmeyle birlikte Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. da Manchester United futbol akademisinden ayrıldı ve 4 yıl aradan sonra babasının eski takımı olan Real Madrid'in altyapısına geri döndü.

Cristiano Ronaldo, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajla futbol gündemini sarsmıştı. Kulübü Manchester United'ın kendisine ihanet ettiğini söyleyen ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını dile getirmişti. Bu açıklamalar sonrasında Manchester United da boş durmamış ve Portekizli yıldızın sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu.

İngiltere Premier Lig devinden ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan ve adı Al Nassr ile ciddi şekilde anılan Ronaldo'nun yeni takımının neresi olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

Kariyerinin sonlarına yaklaşan 37 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e geri dönme ihtimalinin de bulunduğu iddia edilirken flaş bir gelişme yaşandı.

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. da tıpkı babası gibi Manchester United futbol akademisinden ayrıldı.

Ronaldo'nun oğlu, United'den ayrılmasının ardından 4 yıl sonra Real Madrid'in altyapısına geri döndü.

Oğlunun Real Madrid'in altyapısına kayıt olmasından Ronaldo'nun da Real Madrid ile anlaştığı iddiaları gündeme geldi. TNT Sports, Real Madrid'in kulüpsüz olan Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katmak istediğin yazdı.