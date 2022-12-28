  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Terör örgütü PKK "girilemez" diyordu... Mehmetçik başlarına yıktı

Banka iflas ederse paramıza ne olur? Bankada altını, doları, lirası olanlar dikkat... İslam Memiş duyurdu

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: İmamoğlu beni arayıp yardım istedi

Bakan Soylu duyurdu: Eylem hazırlığındaki teröristler yakalandı

İşte 'Neden indirim uygulanmadı' sorusunun yanıtı...

Çin'de can pazarı: 200'den fazla araç birbirine girdi! Sis zincirleme kazaya neden oldu

Türkiye'ye milyonlarca dolar yağdıracak proje! O ilimizde kurulmaya başlandı

Heyet göndermek için harekete geçtiler! Rumları korku sardı

Kremlin sessizliğini bozdu: Ukrayna için "barış planının" ana şartlarını açıkladı! 'Olmazsa olmaz' şartlar

Kızılelma'da müthiş detay! Erdoğan açıkladı
Spor Ve 4 yıl aranın ardından Real Madrid'e geri döndü!
Spor

Ve 4 yıl aranın ardından Real Madrid'e geri döndü!

FIFA Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajla futbol gündemine bomba gibi düşen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı ihanetle suçlamıştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-28 15:48:00 -
Ve 4 yıl aranın ardından Real Madrid'e geri döndü!

FIFA Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajla futbol gündemine bomba gibi düşen Cristiano Ronaldo, Manchester United'ı ihanetle suçlamıştı. Tüm dünyayı sarsan açıklamalar sonrasında Kırmızı Şeytanlar, Portekizli yıldızın sözleşmesini feshetmişti. Bu gelişmeyle birlikte Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. da Manchester United futbol akademisinden ayrıldı ve 4 yıl aradan sonra babasının eski takımı olan Real Madrid'in altyapısına geri döndü.

Cristiano Ronaldo, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan önce verdiği röportajla futbol gündemini sarsmıştı. Kulübü Manchester United'ın kendisine ihanet ettiğini söyleyen ve teknik direktör Erik ten Hag'a saygı duymadığını dile getirmişti. Bu açıklamalar sonrasında Manchester United da boş durmamış ve Portekizli yıldızın sözleşmesinin feshedildiğini duyurmuştu.

İngiltere Premier Lig devinden ayrıldıktan sonra bonservisini eline alan ve adı Al Nassr ile ciddi şekilde anılan Ronaldo'nun yeni takımının neresi olacağı futbolseverler tarafından merak ediliyordu.

Kariyerinin sonlarına yaklaşan 37 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'e geri dönme ihtimalinin de bulunduğu iddia edilirken flaş bir gelişme yaşandı.

Cristiano Ronaldo'nun oğlu Cristiano Ronaldo Jr. da tıpkı babası gibi Manchester United futbol akademisinden ayrıldı.

Ronaldo'nun oğlu, United'den ayrılmasının ardından 4 yıl sonra Real Madrid'in altyapısına geri döndü.

Oğlunun Real Madrid'in altyapısına kayıt olmasından Ronaldo'nun da Real Madrid ile anlaştığı iddiaları gündeme geldi. TNT Sports, Real Madrid'in kulüpsüz olan Ronaldo'yu yeniden kadrosuna katmak istediğin yazdı.

2
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Göksen Merey

el clasicoda hep Barça yı tutarım ama ronaldonun yeri ayrı.

hatırla

Haydi Şampiyon Şampiyonlar liginde Men.United ile yapacağın karşılaşmayı ve senin atacağın gollerler M.United in eleneceği günü iple çekiyorum selam sana başarılar sana gönlümüz seninle
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23