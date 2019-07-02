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Vazgeçemediğimiz alışkanlıklardan nasıl kurtulabiliriz?

Küçükken bize sunulan fırsatlar olmasaydı belki de birçok şeye alışmayacaktık. Annelerimiz çorbayı tuzsuz yedirse tuzun tadına alışmamış olacaktık, ya da şekeri sevmeyecektik. Küçükken alıştığımız davranışları nasıl bırakabiliriz?

02 Temmuz 2019 Salı 13:00
Vazgeçemediğimiz alışkanlıklardan nasıl kurtulabiliriz?

Hepimiz hayatımızda yaşadığımız ilk deneyim için farklı hissederiz. Bazılarını da alışkanlık haline getirmek için çabalarız. O deneyimin ya da olgunun hayatımızda yer etmesini isteriz. Peki bu nasıl mümkün olabilir?
Yapılan araştırmalara göre herhangi bir şeyi hayatınıza almanız için ortalama 40 gün yeterli. Yani; 40 gün boyunca aynı şeyi deneyimlemeniz gerekiyor. 

Örneğin; kitap okuma alışkanlığı kazanmak istiyorsunuz, her gün aynı saatte belli bir süre boyunca kitap okuyun. 40 günü tamamlayın. Beyniniz ister istemez bu durumu benimseyecek ve size fırsat verecektir. 

Ya da çayınızı şekersiz kullanmak istiyorsunuz. Çay isteği bastırdığında bir bardak demleyin ve onu zorla bitirin. Sonuçta zehir değil bunu biliyorsunuz, tedavi amaçlı olduğunu düşünerek için. Kendinizi zorladıktan ve 40 günü doldurduktan sonra şekerli çayın sizin için şerbet gibi geleceğini göreceksiniz. Eğer şekerle ilgili sorununuz varsa ''şeker krizlerinizi azaltmanın yolları'' adlı yazımı okumalısınız. 

alışkanlıkları nasıl aşarız

Beyin kıvrımlarımız yaptığımız yeni bir hareketi algılayınca onun için yeni bir yol açıyor. Bu yol daha yeni ve kullanılmamış olduğu için ince ve dar geçişli oluyor. Genişletme bizim elimizde. 

Aklınıza bırakmak istediğiniz alışkanlık geldiğinde kendinizi dizginlemeyi ve vücudunuzun kontrolünü ele almayı bilin.

Sonuçta; karlı bir yoldan giderken, karın altında bir yol olduğunu biliyoruz. pes edip geriye dönmüyoruz. Yolumuzu tamamlamak için karın üzerine basarak yolumuzu açıyoruz. Bu pencereden baktığımız takdirde beynimizdeki yolları açma ve kapatma özgürlüğüne sahip olan da bizleriz. 

Sağlıcakla kalın...

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:00
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  4. tırnak yeme nasıl bırakılır
  5. şeker nasıl bırakılır
  6. şeker alışkanlığı

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