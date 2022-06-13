Vazelinin cilde faydaları nelerdir? Vazelin kullanım alanları, pratik yöntemler

Vazelinin Cilde Faydaları Nelerdir?

Vazelinin cilde faydaları nelerdir? Özellikle cilt yüzeyinde oluşan rahatsızlıklar için kullanılan vazelin, ciltte oluşan yara ve kesik izlerini giderir. Kurumuş yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. Vazelinin cilt üzerindeki diğer etkileri şunlardır;

· Göz altı morluklara karşı iyi gelir.

· Cilt yüzeyinde oluşan çatlaklar ve kuruluğun giderilmesine yardımcı olur.

· Cildi besler ve nemlendirir.

· Kaz ayaklarının ve kırışıklıkların giderilmesine yardımcı olur.

· Diz ve dirsek kararmalarının giderilmesini sağlar.

· Kanamanın durmasına ve yara izinin iyileşmesini sağlar.

Vazelin Faydaları Nelerdir?

Nemlendirici ürün olarak kullanılan vazelinin cilt üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmiyor. Cilt yüzeyinde görülen çatlakların ve kırışıkların giderilmesini sağlayan vazelin ayrıca boyun ağrısı, bilek ağrısı, eklem ağrıları gibi rahatsızlıklara da iyi geldiği biliniyor. Vazelinin diğer faydaları şu şekildedir;

· Vazelin, tırnağı besler ve nemlendirir bu sayede tırnak kırılması gibi problemlerin önüne geçer.

· Özellikle bebeklerde sıkça görülen pişik ve kızarıklıklar için vazelin öneriliyor. Vazelinin düzenli olarak kullanılması pişik ve kızarıklıkların önüne geçer ve iyileşme sürecini hızlandırır.

· Vazelin kirpiklerin daha güçlü ve daha belirgin olmasına yardımcı olur.

· Cildin daha parlak görünmesine yardımcı olur.

· Uçuk gibi problemlerin giderilmesini sağlar.

· Vazelin ciltteki nemin hapsedilmesine ve yumuşak bir cilt oluşmasına yardımcı olur.

Vazelin Zararları Nelerdir?

Doğada saf halde bulunmayan ve çeşitli kimyasallar ile üretilen yapay ürünler insan sağlığına kimi zaman iyi gelse de kimi zaman çeşitli yan etkiler ve zararları görülebiliyor. Vazelinde doğada saf halde bulunmayan ve çeşitli kimyasallar kullanılarak üretilen bir üründür. Bu nedenle birçok faydası olan vazelinin bazen yan etkileri de olabiliyor. Vazelinin olası yan etkileri ve zararları şunlardır;

· Yağlı bir cilde sahip olan kişilerde vazelin, çeşitli cilt rahatsızlıklarına neden olabilir.

· Tahriş ve akne gibi çeşitli cilt sorunlarına neden olan vazelin, yağ dokusunun artmasına neden olabilir.

· Vazelin içerisinde bulunan petrol jeli, östrojen hormonuna bağlı olan sorunların artmasına ve kısırlık, adet dönemi gibi rahatsızlıkların ortaya çıkmasına neden olabilir.

Vazelinin Kullanım Alanları

Vazelin kullanım alanı oldukça geniş bir üründür. Özellikle cilt üzerindeki etkileri ile bilinen vazelin çeşitli kozmetik ürünlerinde ve rahatsızlıklarda kullanılır. Vazelin, cildin nemlendirilmesini sağlar ve cilt yüzeyindeki çatlakların giderilmesinde önemli rol oynar.

Ayrıca topuklarda, dirseklerde ve vücudun birçok bölgesindeki çatlakların giderilmesini sağlar. Vazelin, bilek burkulması gibi rahatsızlıkların giderilmesine yardımcı olduğu gibi deri iltihaplanmalarına da iyi gelir.