Vay yavrum, vay! Şu rezalete bakın! Bunların suratına tükürülür

Akşam gazetesi yazarı Emin Pazarcı, FETÖ propagandası yaptığı iddia edilen "Kanun Hükmü Belgeseli" etrafında gelişen olaylarla ilgili CHP'nin takındığı ikiyüzlü tutuma dikkat çekti. Pazarcı, "Vay yavrum, vay..." başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Açıkçası diyecek söz bulamıyorum. "İşte bu" desem, geniş kesimler anlarlar herhalde. Tabii kulaklarını kapatanları, beyinlerine kilit vuranları istisna tutuyorum.

Biliyorsunuz, CHP'li Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Antalya Altın Portakal Film Festivali bir skandala sahne oldu. FETÖ propagandası yaptığı iddia edilen "Kanun Hükmü Belgeseli" de seçici kurul tarafından yarışacak filmler arasına sokuldu.

Tabii ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı haklı olarak tepki gösterdi ve festivalden çekildi. Onu Gençlik ve Spor Bakanlığı izledi. Tersine tepkiler de ortaya çıkınca Belediye Başkanı Muhittin Böcek sıkıştı, garip ve anlaşılmaz bir açıklama yaparak festivali iptal etmek zorunda kaldı. Ama önemli bir gelişme oldu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili CHP'li Oktay Başaran da ciddi çıkış yaptı. Çok ağır ifadeler kullanarak organizasyonu eleştirdi. Başaran, "Demokrasimize katleden bir terör örgütünü savunmak, mağdur göstermek, Hatta o örgütün propagandasını yapmak asla sanat değildir" dedi.

Vay, sen misin bunu diyen?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

CHP Kepez İlçe örgütü harekete geçti. Oybirliği ve kesin ihraç talebi ile Başaran'ı disiplin kuruluna sevk etti. Neymiş, "CHP'nin FETÖ ile ilişkilendirilmesi akıl fukaralığı" imiş!

Gerekçeye bakın. Tam bir deve kuşu tavrı! Olmadı mı bütün bunlar, yaşanmadı mı? "Sanat" adı altında, bu ülkeyi esir almaya çalışan darbecileri aklamak amacıyla yapılan o filim sıralamaya alınmadı mı?

Bütün bunlara rağmen, hiçbir şey olmamış gibi davranan akıl fukaraları kim acaba?

***

Tipik bir CHP tavrı ve refleksi ile karşı karşıyayız!

Bir yandan "FETÖ de FETÖ" diye bağıracaksın. Bunun üzerinden bir çadır tiyatrosu kuracaksın. Anayasa'nın 138. Maddesi'ndeki "Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisi'nde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya beyanda bulunulamaz" hükmüne rağmen, FETÖ ile ilgili araştırma önergesi vereceksin. Olmayacak bir iş üzerinden şov yapacaksın! Sonra da darbeci FETÖ'cuları görmezden geleceksin! Onlara tepki gösteren partilini de disipline vereceksin.

Dedim ya, tipik bir CHP tavrı.

Bu yine basit bir olay. CHP, Parti Meclisi'ne bile aldı o KHK'lıları. Hem de Genel Kurul delegelerinin gözlerinin içine baka baka yaptı. Alper Keten ve Ahmet Caner Yenidünya'yı kimse tanımıyordu. Bir ilçe kongresinde bile yönetime girmeleri zordu. Kemal Kılıçdaroğlu onları aldı, kendi kontenjanından Bilim Platformu'na yerleştirdi. Delegeyi bay-pas edip, CHP'nin en yüksek karar organı olan Parti Meclisi'ne seçtirdi.

Daha o kadar çok örnek var ki... Hangi birini sayayım? Hepiniz hatırlarsınız, FETÖ'nün yayın organlarının üzerine gidilirken, Kılıçdaroğlu'nun onlara nasıl kol-kanat gerdiğini.

Böyle bir yapıdan başka bir şey de beklenemez zaten. FETÖ güzellemeleri yapan bir filmi eleştiren partilisini disipline verir!

Yıllardır yaşadığımız da zaten bir illüzyon gösterisidir! Bugün FETÖ'nün siyasi ayağı kim acaba? Türk kamuoyunun ve siyasetinin bunu tartışması gerekir.

Sahi, kim FETÖ'cüleri, FETÖ'cüler kim destekliyor? Net bir şekilde, ayan beyan ortada değil mi?"