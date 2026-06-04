Uzun vadeli projeksiyon... Trabzonspor'a bölüm sonu canavarı! 6 gol ve 5 asistli sol bek
Trabzonspor transferde adeta 'bölüm sonu canavarını' sahaya sürdü ve sol bek krizini Portekiz’den gelen dünya çapında bir hamleyle çözdü! Benfica ile her konuda anlaşmaya varan bordo-mavililer, Sidny Lopes Cabral ile 2030 yılına kadar el sıkıştı. 10+2 milyon Euro'luk dev maliyetiyle dikkat çeken 26 yaşındaki sol bek, geride kalan sezonda Portekiz Ligi'ni 6 gol ve 5 asistlik çılgın bir skor üretimiyle sallayarak adeta gizli bir forvet olduğunu kanıtladı. Hem sağ hem sol ayağıyla skora katkı veren Cabral, Fatih Tekke için taktiksel bir silah olacak.