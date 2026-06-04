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Spor
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Uzun vadeli projeksiyon... Trabzonspor'a bölüm sonu canavarı! 6 gol ve 5 asistli sol bek
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Uzun vadeli projeksiyon... Trabzonspor'a bölüm sonu canavarı! 6 gol ve 5 asistli sol bek

Trabzonspor transferde adeta 'bölüm sonu canavarını' sahaya sürdü ve sol bek krizini Portekiz’den gelen dünya çapında bir hamleyle çözdü! Benfica ile her konuda anlaşmaya varan bordo-mavililer, Sidny Lopes Cabral ile 2030 yılına kadar el sıkıştı. 10+2 milyon Euro'luk dev maliyetiyle dikkat çeken 26 yaşındaki sol bek, geride kalan sezonda Portekiz Ligi'ni 6 gol ve 5 asistlik çılgın bir skor üretimiyle sallayarak adeta gizli bir forvet olduğunu kanıtladı. Hem sağ hem sol ayağıyla skora katkı veren Cabral, Fatih Tekke için taktiksel bir silah olacak.

#1
Foto - Uzun vadeli projeksiyon... Trabzonspor'a bölüm sonu canavarı! 6 gol ve 5 asistli sol bek

Trabzonspor sol bek pozisyonundaki boşluğu Benfica'nın parlayan yıldızı Sidny Lopes Cabral ile doldurdu. Oyuncuyu imza için Türkiye'ye getirdi.

#2
Foto - Uzun vadeli projeksiyon... Trabzonspor'a bölüm sonu canavarı! 6 gol ve 5 asistli sol bek

Zerozero’nun haberine göre bordo-mavililer, Benfica’ya 10 milyon Euro sabit ücret ödeyecek. Anlaşmada ayrıca sportif başarılara ve oyuncunun performansına bağlı olarak 2 milyon Euro bonus maddesi yer alıyor.

#3
Foto - Uzun vadeli projeksiyon... Trabzonspor'a bölüm sonu canavarı! 6 gol ve 5 asistli sol bek

Kendisini 2030 yazına kadar Karadeniz ekibine bağlayacak olan Cabral’ın, Trabzonspor'un uzun vadeli projeksiyonunun en önemli parçalarından biri olması bekleniyor.

#4
Foto - Uzun vadeli projeksiyon... Trabzonspor'a bölüm sonu canavarı! 6 gol ve 5 asistli sol bek

Trabzonspor’un kadrosuna kattığı Sidny Cabral, modern bek kavramının tam karşılığı. 2025-26 sezonunda Benfica formasıyla Portekiz liginde sergilediği performans, sadece bir savunmacı değil, takımın hücum organizatörlerinden biri olduğunu gösteriyor. Cabral, sol çizgiyi koridor olarak kullanırken takımının pas kalitesini de yukarı çekiyor. Sezonu 5 asist ile tamamlayan oyuncunun asist beklentisi ise 5.76. Bu da arkadaşlarına net pozisyonlar hazırladığını gösteriyor. Maç başına 1.7 kilit pas verirken, sezon genelinde tam 9 büyük gol şansı üretti.

#5
Foto - Uzun vadeli projeksiyon... Trabzonspor'a bölüm sonu canavarı! 6 gol ve 5 asistli sol bek

?'lik genel pas isabeti yüzdesine sahip. Rakip yarı sahada bu oran x gibi bir sol bek için oldukça yüksek bir seviyede kalıyor. Bir bekin sezon genelinde 6 gol atması ve 4.53 gol beklentisi yakalaması elit seviye bir istatistiktir. Attığı 6 golün 3’ünü sol, 3’ünü ise sağ ayağıyla kaydederek ne kadar çok yönlü bir bitirici olduğunu kanıtladı. Skorlarının 5'ini ceza sahası içinden buldu. Bu da oyuncunun topsuz koşularla ceza sahasına sızma alışkanlığı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca duran toplarda da etkili; bu sezon 1 serbest vuruş golü var.

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