Uzun vadeli projeksiyon... Trabzonspor'a bölüm sonu canavarı! 6 gol ve 5 asistli sol bek

?'lik genel pas isabeti yüzdesine sahip. Rakip yarı sahada bu oran x gibi bir sol bek için oldukça yüksek bir seviyede kalıyor. Bir bekin sezon genelinde 6 gol atması ve 4.53 gol beklentisi yakalaması elit seviye bir istatistiktir. Attığı 6 golün 3’ünü sol, 3’ünü ise sağ ayağıyla kaydederek ne kadar çok yönlü bir bitirici olduğunu kanıtladı. Skorlarının 5'ini ceza sahası içinden buldu. Bu da oyuncunun topsuz koşularla ceza sahasına sızma alışkanlığı olduğunu net bir şekilde ortaya koyuyor. Ayrıca duran toplarda da etkili; bu sezon 1 serbest vuruş golü var.