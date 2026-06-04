  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Avrupa'da 1,3 milyon iş risk altında Kriz AB’nin başını yiyecek CHP’de koltuk uğruna her şey mübah! Almazsak yıkarız Tüm İslam alemine rağmen Gazze tek öğün yemeğe mahkum! YSK Gerekçesi CHP'li Hukukçuları toz duman etti TBMM Raporu Alarm Verdi: Alkol ve Uyuşturucu Çocukları Suça Sürüklüyor Milyonlarca emekli bu yanıtı bekliyordu! Turgut Koç’un ifadeleri CHP’yi sarsıyor "Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın da bilgisi vardı" Altın düşüyor diye sakın üzülmeyin! Uzman isim tarih verdi! Galata Kulesi'nde "Çevre duyarlılığı" Tarihi kule ışıl ışıl aydınlandı Almanya tarihinde bir ilk: Resmen giremedi!
Yerel Suç örgütü vurgusu ve tehdit detayı! Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı
Yerel

Suç örgütü vurgusu ve tehdit detayı! Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Suç örgütü vurgusu ve tehdit detayı! Engin Polat’ın ifadesi ortaya çıktı

İzmie'de kuzeni ve şoförü Can Polat'ın silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından ifade veren Engin Polat, cinayetin ardındaki suç örgütü şüphesine dikkat çekti.

İzmir'in Çeşme ilçesinde, kuzeni ve şoförü Can Polat'ın silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından ifade veren Engin Polat, cinayetin ardındaki suç örgütü şüphesine dikkat çekti.

Polat'ın emniyetteki ifadesinde, yaklaşık 2 yıldır organize suç örgütü tarafından tehdit edildiklerini söylediği ortaya çıktı.

Olay, dün saat 13.45 sıralarında Çeşme Alaçatı'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sosyal medya fenomenleri Dilan ve Engin Polat çiftinin tatil amacıyla konakladıkları otelin yan sokağında aniden silah sesleri yükseldi. Engin Polat'ın amcasının oğlu olan ve aynı zamanda çiftin şoförlüğü ile korumalığını üstlenen Can Polat (37), otelden ayrılmak üzere aracına bindiği esnada, S.A. (23) tarafından silahlı saldırıya uğradı. Kurşunların hedefi olan ve ağır yaralanan Polat, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Can Polat, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırının ardından kaçan zanlıyı yakalamak için İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli S.A.'yı kısa süre içerisinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

 

"2 yıldır tehdit ediliyoruz"

Alaçatı'da kaldıkları otelin önünde amcasının oğlu Can Polat'ın kurşunların hedefi olmasıyla sarsılan Engin Polat'ın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Polat'ın, hayatını kaybeden Can Polat'ın amcasının oğlu olduğunu ve yanında şoför olarak çalıştığını belirttiği öğrenildi. Eşi Dilan Polat ile birlikte iki gündür Çeşme'de tatil yaptıklarını belirten Polat'ın, yaklaşık 2 yıldır organize suç örgütünün hedefinde olduklarını ve sürekli tehdit edildiklerini, bu durumla ilgili daha önceden de emniyete giderek resmi ifade verdiklerini anlattığı kaydedildi. Korkunç cinayetin tatil sırasında gerçekleştiğini belirten Polat'ın ayrıca, Çeşme'deki konaklamaları süresince herhangi bir gerginliğe ya da olaya karışmadıklarını, yeni bir tehdit mesajı almadıklarını ve takip edildiklerine dair en ufak bir şüphe sezmediklerini de sözlerine eklediği öğrenildi.
Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma devam ediyor.

Polatlı'da husumet dehşeti! Sırt çantasından pompalı tüfeği çıkarıp kurşun yağdırdı
Polatlı'da husumet dehşeti! Sırt çantasından pompalı tüfeği çıkarıp kurşun yağdırdı

Yerel

Polatlı'da husumet dehşeti! Sırt çantasından pompalı tüfeği çıkarıp kurşun yağdırdı

Dilan Polat ve Engin Polat’a silahlı saldırı: Korumaları öldürüldü!
Dilan Polat ve Engin Polat’a silahlı saldırı: Korumaları öldürüldü!

Gündem

Dilan Polat ve Engin Polat’a silahlı saldırı: Korumaları öldürüldü!

Çeşme'de kanlı infaz! Polat çiftinin yakın korumasına otelde silahlı saldırı
Çeşme'de kanlı infaz! Polat çiftinin yakın korumasına otelde silahlı saldırı

Gündem

Çeşme'de kanlı infaz! Polat çiftinin yakın korumasına otelde silahlı saldırı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23