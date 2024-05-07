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Medya Vay vay vay... Sözcü'de taziyesi yayınlanan adam, kaç trilyonlukmuş!
Medya

Vay vay vay... Sözcü'de taziyesi yayınlanan adam, kaç trilyonlukmuş!

Yeniakit Publisher
2024-05-07 23:13:00 - 2024-05-07 23:35:47
Vay vay vay... Sözcü'de taziyesi yayınlanan adam, kaç trilyonlukmuş!

24 Nisan'da geçirdiği kalp krizi sebebiyle hayatını kaybeden Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ın Çeşme'de bulunan 250 milyon euro değerindeki oteli Takvim gazetesinden Ufuk Özcan'ın aktardığına göre el altından satışa çıkartıldı.

Yılmaz'ın 5 çocuğunun oteli satmaya karar verdiği iddia edilirken, Çeşme'de denize sıfır kıyıyı kapatan Mehmet Ali Yılmaz'ın serveti hayrete düşürdü.

8 milyar TL'ye tekabül eden otelin sahibi Yılmaz'ın ölümünden sonra ailesi taziyesini Sözcü gazetesine vermişti.

"Hak, hukuk, adalet" çığırtkanı Sözcü ise "Bu adam denize sıfır, kıyıyı işgal edip otel yapmış, ilanını yayınlamam" dememişti.


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