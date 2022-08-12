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Gündem Vay uyanıklar vay! Akşener'in İP'inden muhtara şeytani tuzak
Gündem

Vay uyanıklar vay! Akşener'in İP'inden muhtara şeytani tuzak

Bilgisi haricinde İYİ Parti Eskişehir İl Başkanlığı Yönetim Kurulu’nda ve İYİ Parti Eskişehir İş Adamları Grubu’nda isminin yazıldığını vurgulayan Beyazaltın Mahallesi Muhtarı Yüksel Girgin, “İYİ Parti veya Altılı Masa ile hiçbir alakam yoktur” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-12 15:41:00 -
Vay uyanıklar vay! Akşener'in İP'inden muhtara şeytani tuzak

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanlığı Yönetim Kurulu oluşumunda adının geçtiğini ve bilgisi haricinde İYİ Parti Eskişehir İş Adamları Grubu altında isminin listeye yazıldığını ifade eden Beyazaltın Mahallesi Muhtarı Yüksel Girgin, açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti adı altında herhangi bir yerde isminin geçmesinin mümkün olmadığını aktaran Girgin, İYİ Parti Eskişehir İl Yönetimi ve Altılı Masa ile hiçbir şekilde alakası bulunmadığını iletti. 20 yıldır safını belli ettiğini ve duruşunu bozmadığını dile getiren Girgin, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde davamıza hizmet etmekteyim” dedi.

“Gruba adımın eklenmesi, beni rencide etti”

İYİ Parti Eskişehir İl Başkanlığı Yönetim Kurulu’nun kendisi ile hiçbir zaman görüşmediğini vurgulayan Beyazaltın Muhtarı Girgin, “İYİ Parti’nin şu an yaptığı hareket, yanlıştır. Bir iş insanını oraya yazıyorsanız, önce partiye davet edersiniz. Sonrasında ise teklif edersiniz. Bunu kabul edersem de listeye yazarsınız. Gruba adımın eklenmesi, beni rencide etti. Şu ana kadar Cumhurbaşkanımızın hedefinden hiç ayrılmadım ve bundan sonra da ayrılmayacağım” şeklinde konuştu.

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