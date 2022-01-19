Vay uyanık Kemal vay.. 'Sülün Osman' Ekrem'i bile geçtin bu keşfinle

Vatandaşların İstanbul, Ankara, İzmir ve Adana gibi illerde CHP belediyeciliğini gördüğünü belirten Karahasanoğlu, bu sayede verilen sözlerin tutulmadığı CHP'ye iktidar yolunun kapandığını söyledi. Sözü Kılıçdaroğlu'nun son yerel seçimlerde aday bile çıkaramadığı Şanlıurfa'da verdiği 'bedava elektrik' sözüne getiren Karahasanoğlu, bu yalana kimsenin inanmayacağını ifade ederek "Vay uyanık Kemal vay.. Sen, bizim “Sülün Osman” diye tanımladığımız Ekrem’i bile geçtin, bu keşfinle.." dedi.



İşte o yazı;



Muhalefette olmak güzel iş..

At atabildiğin kadar..

“İktidara gelirsem, bırakın zam yapmayı, tüm hizmetleri ucuzlatacağım” de..

“Türkiye’nin zenginliği, sadece tasarruf ile, boşverin vergileri artırmayı, insanlarımıza fazladan para dağıtmaya bile imkan verir” diye, işkembeden salla..

“İsrafı önledik mi, EYT’lilerin tamamının taleplerini karşılar hale geliriz” de..

Salla sallayabildiğin kadar.



Ama neyse ki..

Ülke yönetimi tek bir seçimle değil.

Merkezi yönetim ayrı..

Mahalli belediyeler ayrı seçimle belirleniyor.

Böylece..

Mahalli seçimde oy kullanırken, merkezi yönetimde seçtiklerimizin yerine düşündüğümüz rakipleri..

Merkezi yönetimde de, mahalli seçimlerde oy verilenlerin yerine düşünülen rakipleri test edebiliyoruz..

İstanbul’da, Ankara’da, İzmir’de, Adana’da CHP, belediye başkanlıklarını kazanmasaydı..

Milletin nerede ise yarısı, AK Parti iktidarı ile gözünü açıp, AK Parti iktidarı ile hep yaşadığı için..

Bir arayış içinde olacak..

Ve..

“Acaba CHP ülkeyi daha iyi mi yönetir” diyebilecekti.

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