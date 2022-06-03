Vay uyanık Elon Musk vay! O da çakal çıktı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, otomobil şirketi Tesla'da işe alımları durdurduğunu ve yüzde 10 küçülme kararı aldığını açıkladı. Reuters tarafından ulaşılan e-postada, Musk yöneticilerine ekonomi hakkında “süper kötü bir hissi” olduğunu söyledi.

Yüzde 10 küçülmeye gidilecek

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ekonomi hakkında "süper kötü bir hissi" olduğunu ve elektrikli otomobil üreticisindeki işlerin yaklaşık yüzde 10'unu kesmesi gerektiğini söyledi.

"Tüm işe alımları duraklat"

Reuters’ın ulaştığı e-postada Musk, Tesla’daki yöneticilerine “Dünya çapındaki tüm işe alımları duraklat” başlığıyla bir yazı yazdı.

2021 sonu verilerine göre, Tesla’nın şirkette ve yan kuruluşlarında yaklaşık 100 bin personeli bulunuyor.

Hisseler düştü

Reuters raporunun ardından Tesla hisseleri Cuma günü ABD piyasa öncesi ticaretinde yaklaşık yüzde 3 düşerken, Frankfurt borsasında işlem gören hisseler yüzde 3,6 düştü.

Musk, son haftalarda bir resesyon riski konusunda uyarmıştı, ancak işe alımların dondurulması ve personel kesintileri talimatı veren e-postası, bir otomobil üreticisinin başkanından gelen, türünün en doğrudan ve yüksek profilli mesajı olarak dikkat çekti.