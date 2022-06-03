  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Vay uyanık Elon Musk vay! O da çakal çıktı
Dünya

Vay uyanık Elon Musk vay! O da çakal çıktı

Tesla CEO'su ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, şirket yöneticilerine 'dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun' başlıklı bir e-posta gönderdi. Yöneticilerine ekonomi hakkında “süper kötü bir hissi” olduğunu söyleyen Musk, yüzde 10 küçülme kararı aldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 16:59:00 -
Vay uyanık Elon Musk vay! O da çakal çıktı

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, otomobil şirketi Tesla'da işe alımları durdurduğunu ve yüzde 10 küçülme kararı aldığını açıkladı. Reuters tarafından ulaşılan e-postada, Musk yöneticilerine ekonomi hakkında “süper kötü bir hissi” olduğunu söyledi.

Yüzde 10 küçülmeye gidilecek

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ekonomi hakkında "süper kötü bir hissi" olduğunu ve elektrikli otomobil üreticisindeki işlerin yaklaşık yüzde 10'unu kesmesi gerektiğini söyledi.

"Tüm işe alımları duraklat"

Reuters’ın ulaştığı e-postada Musk, Tesla’daki yöneticilerine “Dünya çapındaki tüm işe alımları duraklat” başlığıyla bir yazı yazdı.

2021 sonu verilerine göre, Tesla’nın şirkette ve yan kuruluşlarında yaklaşık 100 bin personeli bulunuyor.

Hisseler düştü

Reuters raporunun ardından Tesla hisseleri Cuma günü ABD piyasa öncesi ticaretinde yaklaşık yüzde 3 düşerken, Frankfurt borsasında işlem gören hisseler yüzde 3,6 düştü.

Musk, son haftalarda bir resesyon riski konusunda uyarmıştı, ancak işe alımların dondurulması ve personel kesintileri talimatı veren e-postası, bir otomobil üreticisinin başkanından gelen, türünün en doğrudan ve yüksek profilli mesajı olarak dikkat çekti.

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay