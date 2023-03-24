Vay uyanık Ağıralioğlu vay! Görüyor musun sen şu işi

Önceki gün İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun HDP üzerinden yaptığı zehir zemberek açıklamaları dinlerken bir cümleye takıldığını belirten Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, Ağıralioğlu’nun “yol haritası”nı köşesine taşıdı.

Ağıralioğlu'nun her ihtimali düşünüp buna göre bir açıklama yaptığını belirten Erkin, özetle şunları kaydetti:

" "Devlet varlığımıza, millet varlığımıza, vatanımıza, güvenliğimize, sınırlarımıza, milli stratejik irademize hiç kimseyle pazarlık yapmayız. Benim kalbim buradadır."

Önceki gün İYİ Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu'nun HDP üzerinden yaptığı zehir zemberek açıklamalarını dinlerken bu cümleye takıldım. “Kalbi Cumhur'da bedeni Millet'te” olan bir milletvekili portresi çizdi Ağıralioğlu! Aslında uzun zamandır yapıyordu bu açıklamaları ve sözünü esirgemiyordu! Ancak… Seçimlere sayılı günler kala yaptığı bu çıkışın perde arkasında yatan neydi? Sonuçta; parti kurulları var, genel başkan var! Eleştirilerini net bir şekilde yapabilirdi. Yapmadı! Medyayı tercih etti.

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Ağıralioğlu'nun gazetecilerin sorularına verdiği şu yanıtın “yol haritası” olduğunu söyleyebilirim:

“Seçime girmemiş, sandık görmemiş, oyunun ne olduğu belli değil ama memleket yönetiminde nüfuzu var, inisiyatifi var. Buna sebep olanların başında Türk milliyetçilerinin dağınıklığı, başka partilerde birbirlerini itham ettiğini düşünenlerdenim. Bu seçim bunun son seçimidir diyorum. Önümüzdeki seçimin belirleyeni, yöneteni, imza atanı, karar vereni, program uygulayanı biz olacağız.”

İki konunun altını çizdi siyaset koridorlarını takip eden isimler:

Seçimi Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa: Yavuz Ağıralioğlu, Büyük Birlik Partisi (BBP) kökenli bir isim ve Nizam-ı Alemci. Şayet, AKP-MHP-BBP seçimi kaybederse milliyetçi cenahta taşların yerinden oynayacağını en iyi bilenlerden. MHP ve BBP'de ciddi kırılmalar olacağı konusunda kimsenin kuşkusu yok ve HDP'ye karşı aldığı tutum geleceğe yönelik bir işaret fişeği.

“Pusu kuruldu” vurgusu yaptı

Seçimi Tayyip Erdoğan kazanırsa: Yavuz Ağıralioğlu bu ihtimali de gözetmedi ve İYİ Parti'den istifa etmedi. Meral Akşener'e “bağlılığının” altını çizdi ve Akşener'in daha önceki konuşmalarında “verdiği sözlere” atıfta bulundu. “Millete umut olarak kurduğu masada Meral Akşener, bir siyasi dayatmaya maruz kaldığı için itiraz ediyoruz. İYİ Parti bu süreç başladığından beri ‘millet kazanacak' diyen sözlerin sahibidir. Kurucusu olduğumuz masada bize pusu kurulmasından rahatsızız” cümlesini tam da bu nedenden dolayı kurdu. “Pusu kurulmasından rahatsızız” tespitinin Akşener tarafından daha önce yapıldığını bildiği için kurdu bu cümleyi. Olası bir yenilgide de “milliyetçi” İYİ Parti'nin garantisi olduğunu kamuoyuyla paylaştı.

İYİ Parti'nin “sert” vekilinin açıklamalarında bir vurgu daha vardı: “… Münasebetsiz ittifakların, saçma sapan pazarlıkların, kirli hesapların, asla bir araya gelmeyecek beraberliklerin, besleyeni, gerçekleştireni, tahakkukunu gizleyeni olan bu 50+1'in memlekete yapılmış en büyük kötülük olduğunu söyleyenlerdeniz.” Bu noktada hem AKP hem de MHP içinde yüzde 50+1'e karşı çıkanlara da mesajını verdi. Bakalım… Tarih ne gösterecek? 1995-97 arasında Nizam-ı Alem Ocakları'nın genel başkanı, BBP'de Muhsin Yazıcıoğlu'nun yardımcısı Ağıralioğlu, 2011'de lideri olmak istediği (başaramadığı) “milliyetçi” cenahın başına geçebilecek mi? (...)"