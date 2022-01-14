Vay üçkağıtçı Barış vaay! Gencebay’da parladı, Tarkan’da tosladı!

CHP’li Barış Yarkadaş’ın Korkusuz gazetesinde bugün yazdığı yazıyı okuyanlar “Vay üçkağıtçı Barış vayy!” demekten kendini alıkoyamadı.

Orhan Gencebay’ı linç eden kadroya Yarkadaş da katılmıştı

Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan ünlü sanatçı Orhan Gencebay, döviz kurundaki yükselişi yorumlamıştı. Gencebay, “Doların ilk defa bu kadar çıktığını görüyor bazı insanlarımız. Bu bana göre kasıtlı çıkarılmıştır, yabancıların yapmak istedikleri plan projelerine göre çıkmıştır. Türkiye, faiz veren bir ülke durumuna sokuldu, bundan yararlanan art niyetli yabancılardı, bizi soydular, sömürdüler. Türkiye bunları yaşadı. Şu anki hezeyanlara bakıyorum hayretler içinde kalıyorum. 90'larda, her yıl yüzde 100'e yakın çıkıyordu dolar. Biz bunları yaşadık" demişti. Gencebay’ın bu vatansever çıkışını CHP’li Yarkadaş, “Orhan Abi bu işlere niye giriyorsun? İhtiyacın mı var AKP’ye?” diyerek linç etmeye kalkmıştı.

‘Etekli kokainman’ Tarkan İslam’ı ve Müslümanları hedef almıştı.

‘Etekli kokainman’ olarak bilinen Tarkan, Enes Kara’nın ölümünü fırsat bilerek İslam’a ve Müslümanlara yönelik hadsizce ifadelerde bulunmuştu. Çocukların Enes Kara gibi ateist çevrelerin kucağına itilmesini isteyen Tarkan, anne babalara "Çocuklarınızın inancına karışmayın…Özgür iradelerine, istek ve seçimlerine saygı duyun" gibi ikiyüzlü mesajlar vermiş ve “çocuklarınıza yol göstermeyin" çağrısında bulunmuştu.

Gencebay’ı linç etti, Tarkan’ı ise ‘cesur’ ilan etti

“Enes Kara ‘cinayeti’ neyi gösterdi?” başlığıyla Korkusuz gazetesinde köşe yazısı yazan Barış Yarkadaş, Orhan Gencebay’ı linç ederken Tarkan’dan övgüyle söz etti ve “cesur” yürek olarak tarif etti.

Barış Yarkadaş’ın bugünkü köşe yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Muhalefet partileri, AKP’nin yarattığı sözde muhafazakarlığın ideolojik hegemonyasına teslim olmuş, cemaat ve tarikatlara karşı tek bir söz söyleyemez hale gelmiştir. İşte bu AKP – tarikat ve cemaatların siyasi zaferidir! Muhalefet kendilerine hiçbir zaman oy vermeyeceği bilinen tarikat ve cemaatlardan oy alabilme hayali yüzünden, gericiliğe, yobazlığa ve dini dayatmalara ses çıkaramayacak bir hale getirilmiştir. ‘’Popstar’’ denilerek küçümsenen Tarkan, kimi siyasetçilerden daha cesur ve ileri bir tavır almıştır.

Böyle umut olunmaz!

Böyle alternatif olunmaz!

Gençliğe ve halka böyle umut verilmez!

Enes Kara, öğretmen olan babası tarafından Nur Cemaati’nin yurda çevirdiği bir apartmanda, cemaatin baskılarına dayanamadığı için çığlık atıyor ve “Kardeşlerim de aynı durumda, onlar için de üzülüyorum’’ diyor. Mektubunda ve videosunda, cemaatin kendisine yaptığı baskıları ayrıntılı bir biçimde anlatıyor. Enes, çığlık atarken “Duyun beni’’ diyor! Ve bu ülkede yüzbinlerce genç Enes’le aynı baskıyı yaşıyor!

Muhalefet böyle bir durumda neden susar?

Muhalefetin yeri göğü inletip bu duruma yol açan siyasi iktidardan hesap sorması gerekmez mi?

Muhalefet milletvekilleri, cinayetin yaşandığı Elazığ’daki cemaat evinin önüne giderek, savcının ve polisin gerekli araştırmayı yapıp yapmadığını takip etmez mi? Açıklamalar yaparak, kamuoyu uyarılmaz mı? Muhalefetin temsilcileri, “İktidara geldiğimizde cemaat ve tarikatların yurtlarını kapatacağız’’ diyemez mi?







