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Gündem Vay şerefsiz vay! Bunları Taksim'de sallandıracaksın
Gündem

Vay şerefsiz vay! Bunları Taksim'de sallandıracaksın

İstanbul'da sabah saatlerinde 16M hattındaki İETT otobüsünde taciz gerginliği yaşandı. Kadın yolcu, fotoğrafının çekildiğini öne sürerek sinir krizi geçirdi. Otobüsteki yolcular fotoğraf çektiği iddia edilen şahsın telefonuna el koydu. Şahıs, "Özür dilerim, 2 çocuk babasıyım, mühendisim" diyerek kendini savunmaya çalıştı, ancak telefonunda kadına ait fotoğraflar bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-06 13:32:00 -
Vay şerefsiz vay! Bunları Taksim'de sallandıracaksın

İstanbul'da sabah saatlerinde 16M hattındaki İETT otobüsünde taciz gerginliği yaşandı. 16M hattındaki bir otobüsle yolculuk eden kadın, bu esnada yan koltukta oturan diğer yolcu tarafından görüntülendiğini gördü.

"Özür dilerim, iki çocuk babasıyım"

Otobüs durduruldu ve araç içindeki vatandaşlar da duruma müdahil olarak şahsın telefonuna el koyarak fotoğraflara göz attı. Bu sırada herhangi bir kare çekmediğini defalara söyleyen şahıs "Özür dilerim, 2 çocuk babasıyım, mühendisim" dedi ancak telefonunda kadına ait fotoğraflar bulundu. İhbar üzerine gelen polisler şahsı alarak karakola götürdü.

Telefonunda kadına ait fotoğraflar bulundu

Şahsın serzenişleri ve kendisini aklama çabasına girmesi üzerine kadın sinirlenerek "Benim fotoğrafımı çekmek ne demek?" diye bağırdı. Sinir krizi geçiren kadına otobüsteki yolcular da destek verdi. O anlar kamera ile görüntülendi.

 

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