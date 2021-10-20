'Vay şerefsiz!" manşetinin mimarı Ertuğrul Özkök'ün ikiyüzlülüğü 'pes' dedirtti!

Siirt’te okuduğu şiir bahanesiyle hapis cezasına çarptırılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Pınarhisar cezaevine giderken uğurlayanlardan birisi de sanatçı Ahmet Kaya olurken, Erdoğan’ın önünün kesilmeye çalışıldığı o dönemde ona destek verenlerden birisi olan Ahmet Kaya da vesayet odakları tarafından hedefe konuldu. Katıldığı bir ödül töreninde ‘Kürtçe klip çekmek istiyorum’ sözleri nedeniyle linç edilen Ahmet Kaya, bir süre sonra hakkında açılan davalar nedeniyle Fransa’ya gitmek zorunda kaldı.

Ertuğrul Özkök ikiyüzlülüğü

Dönemin Hürriyet gazetesi yayın yönetmeni Ertuğrul Özkök, Fransa’da yaşayan Ahmet Kaya için ‘Vay Şerefsiz’ manşeti atarken, bugünlerde HDP ile kol kola olan CHP’liler ise sevinç çığlıkları attı. Vesayet sisteminin en büyük hizmetçilerinden Ertuğrul Özkök yıllar sonra imza attığı bir yüzsüzlükle yine gündeme geldi.

Türkiye’de vesayet dönemi deyince akla gelen ilk isimlerden bir olan Ertuğrul Özkök, HDP’ye yakınlığı ile bilinen Ahmet Güneştekin'in Diyarbakır’da açtığı ve faili meçhul cinayetler ile hayatını kaybedenlerden sadece işlerine gelenlerin isimlerine yer verdiği ‘Hafıza Odası’ isimli sergisi için İsmail Saymaz ile birlikte Diyarbakır’a gitti. Burada Gümüştekin’in düzenlediği etkinliğe katılan Özkök, ‘Kürtçe klip çekmek istiyorum’ dediği için linç ettiği Ahmet Kaya’yı unutarak Kürtçe şarkı eşliğinde İsmail Saymaz ile birlikte halay çekti.