Vay Ender Saraç vay! Bu gerçekten doğru mu?

Sabah gazetesi yazarı Melih Altınok, Dr. Ender Saraç'ın, Hakan Ural'ın programında bu kez de aşı olduktan sonra ölen genç insanlardan, aşı sonrası ortaya çıkan "turbo kanser" vakalarından bahsetmesinin boşuna olmadığını belirtti.

Altınok, dikkat çekici yazısında şunları kaydetti:

"Dr. Ender Saraç, pandeminin önde gidenlerindendi.

Cem Yılmaz, Haluk Levent, Şahan gibi ünlülerle birlikte aşı gönüllüsüydü.

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Ekranlardan "Aşı olmayı reddeden 50 yaşındaki birkaç arkadaşım öldüler. Beyaz kefenleri içinde kafatası kemiklerini hissederek ellerimle toprağa verdim. Aşı olsaydı ölmezdi" diye sansürsüz ve otopsisiz dramatik hikâyeler anlatıyordu. Korkutuyordu.

Pandemide, aşılarla ilgili şüpheleri dile getirince ya da alınan kapanma tedbirlerinin işlevini sorgulayınca "Pardon doktor musunuz?" diye sorulan, küçümsenen bizim gibi "cahillerden" değildi. "Ukalalık" etmiyordu. "Bilimsel" konuşuyordu yani.

Saraç medyada hekimliğe devam ediyor. Pandemide insanları "Hastanede elimize düşmeyin" diye tehdit ederek kazandığı şöhretini siyasete tahvil eden meslektaşı Bengi Başer gibi CHP'den milletvekili aday olmak için çırpınmıyor. Onun çırpınışının sebebi belli ki başka.

Saraç'ın Hakan Ural'ın programında bu kez de aşı olduktan sonra ölen genç insanlardan, aşı sonrası ortaya çıkan "turbo kanser" vakalarından bahsetmesi boşuna değil.

Baksanıza Almanya mRNA mağdurlarına "aşı hasarı tazminatı" ödemeye başladı bile.

BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin de eşiyle birlikte şirketini, sermayesini, peki tamam bilimsel çalışmalarını Almanya'dan Londra'ya taşıyor. Ne var ki İngiltere de mRNA aşılarını durdurdu.

Çember daralıyor.

Daha kimler kimler bir tur günah çıkartacak...

Bu arada sadece meraktan soruyorum Ender Hocam, siz mRNA aşısı mı oldunuz, inaktif aşılardan mı? Yoksa "fark etmez mi?"

Uğur Şahin ve eşi "şirket prosedürlerinden ötürü, sırf ayrıcalık olmasın diye" ürettikleri aşılardan olmamışlardı diye hatırlıyorum da... Belki sizin de özel bir durumunuz vardır diye soruyorum."