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Gündem Vay çakal vay! Türker Ertürk hedef şaşırttı
Gündem

Vay çakal vay! Türker Ertürk hedef şaşırttı

Yayınladığı yolsuzluk bilgileri nedeniyle CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından tehditler aldığını açıklayan Ergün Poyraz, evinin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Poyraz’ın AK Parti muhalifi olmasından yararlanmak isteyen darbe sevici emekli amiral Türker Ertürk ise hedef şaşırtma çabası içine girerek saldırıyı hükümetin üzerine yıkmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 15:38:00 - 2022-04-12 15:46:07
Vay çakal vay! Türker Ertürk hedef şaşırttı

 yeniakit.com.tr 

AK Parti hükümetine aba altından sopa gösteren sözde bildiriye imza atan 104 amiral eskisinden biri olan Türker Ertürk, utanmazlıkta zirveye oynadı.

Yayınladığı yolsuzluk bilgileri nedeniyle CHP'li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel tarafından bir süredir tehdit edildiğini söyleyen Ergün Poyraz evinin önünde saldırıya uğradı. Evinin önünde kalabalık bir grup tarafından öldüresiye dövülen Poyraz, hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alındı.

Saldırıyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Türker Ertürk, Poyraz’ın AK Parti'ye muhalif kimliğinden yararlanarak olayı hükümetin üstüne yıkmaya çalıştı.

Paylaşımında CHP’li belediye başkanı tarafından tehdit edilen ve saldırıya uğrayan Ergün Poyraz'ın fotoğrafına yer veren Ertürk yaptığı paylaşımda utanmazlığın zirvesine oynayarak şunları kaydetti:

"Ergün Poyraz evinin önünde saldırıya uğradı ve yoğun bakımda. Kendisine ve ailesine geçmiş olsun diyoruz ve acil şifa diliyoruz. Özellikle muhaliflere yönelik bu saldırılar sıradan ve yaygın hale geldi. Bu iklimin sorumlusu iktidardır!"

 

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Yorumlar

Malik Atalay

Bunları alçak demek bile paya vermek olur 

Rabia Zafer

HADİ ORADAN YALANCI
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