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Medya Vay çakal Meral vay! Akşener hakkında bomba iddia
Medya

Vay çakal Meral vay! Akşener hakkında bomba iddia

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kulislerde, Meral Akşener’in sürpriz bir şekilde kongre kararı almasında, Ankara İl Başkanlığı konusunda Koray Aydın’la yaşanan bir gerilimin etkili olduğunun söylendiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2022-10-04 09:35:00 -
Vay çakal Meral vay! Akşener hakkında bomba iddia

 

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, kulislerde, Meral Akşener’in sürpriz bir şekilde kongre kararı almasında, Ankara İl Başkanlığı konusunda Koray Aydın’la yaşanan bir gerilimin etkili olduğunun söylendiğini belirtti.

Selvi, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olması durumunda, Koray Aydın’la birlikte hareket eden bir grubun parti içinde bir hareket başlamaması için kongre silahını çektiğini” iddia etti.

“Kulislerde Akşener’in sürpriz bir şekilde kongre kararı almasında, Ankara İl Başkanlığı konusunda Koray Aydın’la yaşanan bir gerilimin etkili olduğu söyleniyor. Akşener’in diğer teşkilatlarda da benzer bir direnişle karşılaşmamak için kurultay kartını kullandığı konuşuluyor” diyen Selvi, şunları kaydetti:

“Tüm itirazlarını yapmasına rağmen 6’lı masadan Kılıçdaroğlu’nun adaylığı çıktığı takdirde Akşener’in engelleyici bir rol oynaması beklenmiyor. Çünkü iki lider arasında bir anlaşma olduğu düşünülüyor.”

 

 

 

 

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