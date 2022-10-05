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Medya Vay çakal Kılıçdaroğlu vay! Bakın o işin altından ne çıktı
Medya

Vay çakal Kılıçdaroğlu vay! Bakın o işin altından ne çıktı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yıllarca başörtüsü yasağının bekçiliğini yapan, başörtüsüne serbestlik getiren her düzenlemeyi, Anayasa Mahkemesi’ne götürerek iptal ettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüyle ilgili açıklamalarını samimi bulmadığını, bunun bir seçim çalışması olduğunu belirtti. “Sızma mı var?” diye soran Selvi, AK Parti’de başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemeyi güvence altına almak için bir düzenleme yapma arayışına başlandığı ve CHP liderinin bunun istihbaratını alması üzerine açıklama yaptığı kulisini aktardı.

Yeniakit Publisher
2022-10-05 09:53:00 -
Vay çakal Kılıçdaroğlu vay! Bakın o işin altından ne çıktı

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, yıllarca başörtüsü yasağının bekçiliğini yapan, başörtüsüne serbestlik getiren her düzenlemeyi, Anayasa Mahkemesi’ne götürerek iptal ettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başörtüsüyle ilgili açıklamalarını samimi bulmadığını, bunun bir seçim çalışması olduğunu belirtti. “Sızma mı var?” diye soran Selvi, AK Parti’de başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemeyi güvence altına almak için bir düzenleme yapma arayışına başlandığı ve CHP liderinin bunun istihbaratını alması üzerine açıklama yaptığı kulisini aktardı.

Selvi, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun çıkışıyla ilgili, “Tamamen seçimlere yönelik bir hamle. Bir dönemler seçimlerden önce çarşafa rozet takıp seçimden sonra başörtüsü yasağı için Anayasa Mahkemesi’ne koşuyorlardı. Bu kez de seçimden önce başörtüsüne özgürlük için kanun teklifi veriyorlar” görüşlerini ifade etti.

“Kulağıma gelen bir kulisi aktarmak istiyorum” diyen Selvi şöyle devam etti:

“Son dönemlerde başörtüsüyle ilgili iki olay yaşandı. Biri Kayseri 2’nci Ana Bakım Fabrika Müdürü Albay İlhan Coşkun, yayınladığı bir iç emirle başörtüsüne yasak getirdi. İstanbul’da ise üniversite öğrencisi Nezaket Akbulut, staj için yönlendirildiği koleje, başörtülü olduğu gerekçesiyle kabul edilmemişti. Bu iki gelişme üzerine AK Parti’de, başörtüsü yasağını kaldıran düzenlemeyi güvence altına almak için bir düzenleme yapalım arayışı başladı. AK Parti yetkililerinin bir kısmı, 'Yasal düzenlemeye gerek yok. Başınızı açacaksınız diye bir düzenleme yapılması doğru olmadığı gibi başınızı örtebileceksiniz diye düzenleme yapılmasına da gerek yoktur' görüşünü savundu. Bazı üyeler ise yasal düzenlemenin gerekli olduğu görüşünde ısrar etti. Kılıçdaroğlu’nun, AK Parti’de bu yönde bir çalışma yürütüldüğü yönünde bir istihbarat alması üzerine gece yarısı bu açıklamayı yaptığı söyleniyor.”

 

 

 

 

 

 

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Yorumlar

diyarbakırlı

Ortalıkta çakallar dolaşıyor ne de olsa.

okur

İyi ya CHP teklifine önerge verip başörtüsü, türban gibi dini örtüler engellenemez, katarak yasaya destek verin.
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