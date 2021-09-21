Vay bee!... Sen neymişsin böyle Türker Ertürk! ‘Çakma Atatürkçü’ müsün? Kimsin sen Türker Ertürk?

Emekli Tuğmamiral Türker Ertürk, kişisel internet yazısında yayınladığı “Cihat Yaycı olayının perde arkası” başlıklı yazısında, “Gücünü Erdoğan’dan alıyordu” dedi ve Yaycı’nın Erdoğan’ın makamına randevusuz girebilen tek asker olduğunu iddia etti.

Ertük şu ifadeleri kullandı: “Cihat Yaycı, rütbesinin ve görevinin gerektirdiği gücün çok ötesinde bir güç kullanıyordu. Bu gücü de Erdoğan’dan alıyordu. Onun makamına randevusuz girebilen tek asker olduğu biliniyor. Bu gücü nedeniyle; bırakın astları ve emrinde görev yapanları, üstler ve amirleri bile Yaycı’dan çekiniyorlardı…. Libya ile yapılan MEB mutabakat muhtırası; iktidar açısından Libya iç savaşına İhvan lehine müdahil olabilmek ve Türkye’de halkı kandırmak için bir bahaneydi.”

Firari FETÖ’cüden Türker Ertürk’e program teklifi

Sık sık Tele 1’de programlara katılan Türker Ertürk’ün yazısına firari FETÖ’cü eski askerlerden Halis Tunç’tan ilginç bir yorum geldi.

FETÖ’nün karar propaganda ekibinde yer alan ve YouTube kanalıyla yayınlar yapan Tunç şöyle yazdı:

“Sayın komutanım bazı yaklaşımlarımız farklı olsa da, ortak çok noktamız varmış. “CB’na randevusuz tek çıkan amiral” ifadesi ve bazı yaklaşımlar @ORSA_TV ‘de ilk defa gündeme geldi. İzlemiş olduğunuzu görüyorum. Birlikte program yapma teklifi yapmak isterim?”

FETÖMETRE düşmanı!

Halis Tunç, daha önce paylaştığı mesajlarda, Cumhurbaşkanlığının Cihat Yaycı kararının çok önemli olduğunu belirterek, komutanlıklarda bulunan FETÖMETRE listelerinin yok edilmesine karşı ele geçirilmesi çağrısında bulunmuştu. Tunç, FETÖMETRE’ye karşı diğer FETÖ’cüler gibi yoğun saldırılar yapmış, bu sistemin kaldırılması ve uygulanmaması için çağrılarda bulunmuştu.

FETÖMETRE neden hedefte?

Cihat Yaycı’nın geliştirdiği ve uyguladığı, 78 temel ve 273 alt kriterden oluşan ve kamuoyunda FETÖMETRE uygulaması olarak bilinen kriterlerle Deniz Kuvvetleri’nden bugüne kadar 3 bin 934 personel kamu görevinden çıkarıldı. 251 emekli personelin rütbeleri geri alındı, 449 personel geçici olarak görevden uzaklaştırıldı, 427 personel ise açığa alındı. 992 kişi ise tespit edildiğini anlayarak FETÖ üyesi olduğunu kabul edip itirafçı oldu. İtirafçıların verdiği ifadeler ile 700’ün üzerinde sivil mahrem imam tespit edildi.

FETÖMETRE’nin sonuçlarının sağlıklı olup olmadığını örneklendirelim: Ankesör soruşturmaları kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nda 2 bin 780 kişi hakkında adli işlem yapıldı. İşlem yapılan 2 bin 780 kişinin yüzde 94’ü, yani 2 bin 620’si daha önce FETÖMETRE ile tespit edilen ve haklarında işlem yapılan kişilerdi.

‘Size yedireceğim’

Firari FETÖ’cü Tunç, teklifinin VeryansınTV’de yayınlanmasının ardından “Teklif ettiğim meslek itibarıyla hak ve hukukumun olduğu kişi. Değerli 1 komutan. Ayrıca o yazınızdakilerin hepsini size yedireceğim.” dedi.

Kimden güç alıyorlar?

Köpek salyalı Fetö’nün sümüğünü yalayıp silahlı kuvvetlerin gizli bilgilerini Yunanlılara satan bu hainler sizce Türkiye’deki hangi siyasi gelişmelerden güç alıyor?

‘Çakma Atatürkçü’ Türker Ertürk ADD başkanlığı için aday!

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) başkanlık için dört aday yarışacak. Bu adaylardan birisi ise sosyal medyada ‘Çakma Atatürkçü’ olarak anılan, FETÖ’cülerin övgüsüne mazhar olmuş olan Türker Ertürk. Türker Ertürk’ün aynı zamanda PKK’nın bir ‘terör örgütü’ realitesini görmemezlikten gelen bir isim olduğu iddia ediliyor.

Türker Ertürk’ün siciline ilişkin ilginç iddialar!

ADD’nin başkanlığı için çalışmalar yürüten Türker Ertürk’ün siciline yönelik dikkat çeken iddialar gündeme getiriliyor. Deniz Harp Okulu Komutanlığı (2008 * 2019) döneminde DHO'nun FETÖ Eğitim Enstitüsü olduğunu, Ömer Halisdemir’in katili Özel Kuvvetlerden Deniz Üsteğmen (DHO'da bir üst sınıftaki abisi Eren Atmaca "Polat", kendisi "Memati" kod adlı) Mihrali Atmaca'nın öğrenci (2. sınıf) iken Deniz Harp Okulu'nun gölge komutanı olduğu iddia edildi. 15 Temmuz gecesinde rol alan bütün aktif FETÖ’cü askerlerin Türker Ertürk döneminde yetiştiği de yine gelen bir başka iddia. Türker Ertürk’ün tıpkı FETÖ’cü teröristlerin yaptığı gibi ‘Atatürk istismarcısı ve takiyyeci’si olduğu da iddia ediliyor. Ertürk’ün çıktığı bazı canlı yayınlarda ‘Atatürk’ portresini bilinçli olarak göstermeye çalışıyor olması da ‘takiyye’ yaptığı yönünde değerlendirmelere ek yapılıyor.

Kaynak: Veryansın , Yeni Akit