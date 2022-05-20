Vay anasını! Meğer Ali Koç, İmamoğlu'na bunu şart koşmuş

Hilal Kaplan, Ekrem İmamoğlu'nun en yakınındaki isimlerden biri olan Murat Ongun'un İBB'deki sözcülük görevine son verilmesiyle ilgili bomba bir yazı kaleme aldı. Kaplan, "Kulislerde Ongun'un kellesini bu tweet'in aldığı konuşuluyor" deyip, Ongun tarafından yapıldığı söylenen bir paylaşımı gündeme getirdi. İşte Sabah gazetesindeki o dikkat çekici yazı:

"İmamoğlu'nun seçilmesinde tartışmasız payı olan isimlerden Murat Ongun'un sözcülük görevine son verildi; hatta sözcülük birimi tamamen lağvedildi. Sebebine dair bir açıklama yapmayan İmamoğlu, "Çok küçük bir konu" diyerek geçiştirmeye çalışsa da başkanlığı ile özdeşleşen bu makamın sona eriş hikâyesi merak ediliyor.

Ongun, Fazilet Durağı yalanı gibi skandallar, 25 milyonluk evinden 400 bin liralık İsviçre tatiline, Nagehan Alçı'lı fotoğrafa tepkiyi "200 kişi arasındaki tartışma" diye küçümsemesine kadar pek çok konuda tartışmaların odağı olmuştu. Ancak İstanbullu karda mahsur kalmışken yaptığı kayak tatili sırasında bile İmamoğlu'nun "Keyfine bak" diyerek sahip çıktığı bir isim söz konusu. Şayet İBB Başkanı'nın bir "kara kutusu" varsa en muhtemel isim de Ongun'du. Peki, ne oldu da hem görevine hem de kurduğu birime son verildi?

İmamoğlu'nun olaylı Karadeniz turu sonrasındaki "Vız gelir tırıs gidersiniz" çıkışında Ongun'un imzası olmasa da Ali Koç'a yönelik "Bu dilin Koç Ailesi'ne zarar vermemesi dileğiyle" diye biten tehditvari tweet'in Ongun tarafından atıldığı söyleniyor. Hatta İmamoğlu, tweet atıldıktan birkaç gün sonra Ali Koç'u bizzat ziyaret edip özür de dilemişti. Kulislerde Ongun'un kellesini bu tweet'in aldığı konuşuluyor. Hatta Ali Bey'in bunu şart koştuğu da iddialar arasında.

Onca badireye rağmen gönderilmeyen Ongun'un bu sebeple sözcülüğüne son verildiği doğru mu, bilmiyorum. Bildiğim, zamanlamanın manidar olduğu..."