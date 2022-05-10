Vay anasını! CHP’de trol maaşı "Çüüşş" dedirtti

Prof. Dr. İlber Ortaylı, sanatçı Nil Karaibrahimgil, Bergüzar Korel ve Cansu Dere gibi isimlerin de olduğu birçok ünlü adına açılmış hesapları yöneten Hüsamettin Alkım Ünsal'ın İzmir'deki CHP'li bir belediyede ziraat mühendisi olarak çalıştığını, üstelik net maaşının 12 bin lira civarında olduğunu belirten Yeni Asır gazetesi yazarı Erhan Gülenç, "Bu bilgiden hareketle CHP'de bir trolün maaşının 12 bin lira civarında olduğu sonucunu çıkarırsak hata yapmış olmayız gibi geliyor" dedi. İşte o yazı:

"İzmir'de 2020 yılında ilginç bir 'trol' operasyonu düzenlendi. Operasyonda Prof. Dr. İlber Ortaylı, sanatçı Nil Karaibrahimgil, Bergüzar Korel ve Cansu Dere gibi isimlerin de olduğu birçok ünlü adına açılmış hesapları yönettiği belirtilen Hüsamettin Alkım Ünsal, 27 Ekim 2020 tarihinde gözaltına alındı.

İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği'nin kararı doğrultusunda yapılan operasyonda Ünsal'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarını işlediği öne sürüldü.

TUNCAY ÖZKAN'IN KOLTUĞUNDA

Biz de bu köşede İzmir'deki bir belediyede ziraat mühendisi olarak çalışıyor gözüken Ünsal'ın o dönem CHP Genel Başkan Yardımcısı olan İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın makam odasında çekilmiş fotoğrafını yayınladık. Üstelik fotoğrafta Özkan ayakta duruyor, koltuğunda ise Ünsal oturuyordu. Dün bana ulaşan bilgiye göre, Alkım aynı CHP'li belediyede Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak istihdam edilmeye devam ediliyor... Maaşı da tıkır tıkır yatıyor. Üstelik brüt maaşı 20 bin, net maaşı da 12 bin lira civarında.

Ünsal, sorgulanıp serbest bırakıldığı operasyondan sonra bu işleri bıraktı mı bilmiyorum. Ancak bu bilgiden hareketle CHP'de bir trolün maaşının 12 bin lira civarında olduğu sonucunu çıkarırsak hata yapmış olmayız gibi geliyor! (...)"