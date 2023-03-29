Vay anam vay! Muharrem İnce ile ilgili "tuvalet" detayı bomba

Kemal Kılıçdaroğlu'nun etrafına topladığı dört partinin toplamının bile Muharrem İnce'nin çeyreği etmediğini, bu yüzden, CHP Genel Başkanı'nın istese de istemese de İnce'nin kapısını çalmak zorunda kalacağını belirten Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, " 'Gel bakalım Muharrem' diye çağırıp aşağıladıkları, seçimden sonra 'Sarayın adamı' yalanları uydurup tuvalet kapısına oturttukları, yetmemiş gibi partiden kovdukları Muharrem İnce için intikam vakti geldi çattı" dedi.

Tayiz, şunları kaydetti:

"Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, yakaladığı bu fırsatın keyfini son ana kadar çıkaracaktır, emin olun.

Kılıçdaroğlu'nun etrafına topladığı dört partinin toplamı bile Muharrem İnce'nin çeyreği etmiyor. İstese de istemese de Muharrem İnce'nin kapısını çalmak zorunda.

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"Gel bakalım Muharrem" diye çağırıp aşağıladıkları, seçimden sonra "Sarayın adamı" yalanları uydurup tuvalet kapısına oturttukları, yetmemiş gibi partiden kovdukları Muharrem İnce için intikam vakti geldi çattı.

Bu Muharrem İnce için işin şahsi kısmı. Siyaset ona "gel bakalım Kemal" deme fırsatını verdi. O da sonuna kadar değerlendirecektir. Hakkıdır!

Fakat, daha önemlisi cesaret gösterip CHP'den yolunu ayıran, mücadele etmeyi göze alan Muharrem İnce'ye hayat "lider" olma kapılarını araladı. Bu kendisi için kuşkusuz daha önemlidir.

Ancak sonuna kadar gidebilmek için cesaretten fazlası gerekir. Derin bir tarih bilincine ve gelişmiş bir sorumluluk duygusuna sahip olması lazım. Korkularından, endişelerinden arınması mühim. "Parti kurduk, bir yere kadar geldik, bu kadar kazanç yeterli" diyerek masadan kalkmak da ihtimal dahilindedir. Kahramanca ideallerle yola çıkıp elindekileri ucuza vermek de siyasete ve insana dairdir.

Bir sürü it kopukla uğraşmak gibi bir derdi var şimdi Muharrem İnce'nin. Siyaset eskisi zombiler sürü halinde üzerine saldırıyor, medya tetikçileri her gün İnce'yi masaya yatırarak ameliyat ediyor; sanatçı, komedyen, artist takımı kamikaze dalışlarla İnce'yi yıldırmaya, çökertmeye uğraşıyorlar.

FETÖ'nün medyadaki uzantıları, profesyonel yalanlarla, iftiralarla İnce'yi karalamaya çalışıyor. Solcusu, liberali, Kürtçüsü, Türkücüsü yatıp kalkıp İnce'yi tehdit ediyor.

Muharrem İnce de insan; "lanet olsun, aile huzurum kalmadı, bu pisliklerle uğraşmak yerine köyüme geri dönerim, alın her şey sizin olsun" da diyerek geri çekilebilir. Bu da hakkı.

Kemal Kılıçdaroğlu Akşener'i yedi, İmamoğlu'nu yedi, Mansur Yavaş'ı yedi, İnce'yi de yemiş olur. Hikâye böyle biter. Bu da yüksek bir olasılık.

Muharrem İnce adaylıktan çekilse de çekilmese de 14 Mayıs'ta sandıktan Erdoğan çıkacak, Kemal Kılıçdaroğlu ve yandaşları kaybedecek.

İnce için önemli olan kendi siyasi serüvenini devam ettirme cesareti gösterip göstermeyeceği. Durum tamamen kendisiyle ilgili. Birilerine imkân sağlayıp sağlamamasıyla hiç alakası yok. İnce, Meral Akşener'i 24 saatte dize getiren bu kirli ittifaka boyun eğecek mi, eğmeyecek mi? Asıl mesele budur!

14 Mayıs'a kadar tek saatini bile boşa geçirmeden çalışırsa 15 Mayıs'ta Türkiye seçim barajını aşmış bir parti ve cesur bir 'lider' kazanmış olacak. Seçimi kaybeden muhalefet partilerinin liderleri ise tasfiye olacak. Siyasette kartlar yeniden karılacak. İnce'nin önünde açılan yol budur, gerisi kendi tercihi."